Вафельний торт ― найулюбленіший десерт усіх дітей! Це незвичайний торт, зате найлегший, який можна уявити, з колумбійськими нотками. Секрет приготування незвичайного вафельного торта з бананом та вареним згущеним молоком нам відкрив суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво. Докладніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Варене згущене молоко ― 2 банки

Масло вершкове ― 200 гр

Банан ― 1 кг

Коржі вафельні ― 1 п.

Арахіс ― 150 гр

Спосіб приготування:

Для початку запечіть арахіс ― до золотистості за 180 градусів. Наріжте банани слайсами. Масло має бути кімнатної температури. Збийте його зі згущеним молоком до однорідності. Найважливіший секрет збирання вафельного торта ― кожен шар має бути ретельно промащений, кожна клітинка вафлі має бути заповнена! Для цього зручно збирати з кондитерською поворотною дошкою. Ретельно обмазуйте кожен шар, кладіть всередину банани. Найвідповідальніший момент ― подрібнити арахіс так, щоб він не розлітався по всій кухні. Останній шар посипте арахісом, боки промажте кремом. Перш ніж їсти, дайте торту постояти, бажано добу. А при подачі посоліть морською сіллю ― смак буде насиченішим.

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