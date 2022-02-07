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Вафельний торт з бананом: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

07.02.2022

Вафельний торт ― найулюбленіший десерт усіх дітей! Це незвичайний торт, зате найлегший, який можна уявити, з колумбійськими нотками. Секрет приготування незвичайного вафельного торта з бананом та вареним згущеним молоком нам відкрив суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво. Докладніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

  • Варене згущене молоко ― 2 банки
  • Масло вершкове ― 200 гр
  • Банан ― 1 кг
  • Коржі вафельні ― 1 п.
  • Арахіс ― 150 гр

Спосіб приготування:

  1. Для початку запечіть арахіс ― до золотистості за 180 градусів.
  2. Наріжте банани слайсами. 
  3. Масло має бути кімнатної температури. Збийте його зі згущеним молоком до однорідності.
  4. Найважливіший секрет збирання вафельного торта ― кожен шар має бути ретельно промащений, кожна клітинка вафлі має бути заповнена! Для цього зручно збирати з кондитерською поворотною дошкою. Ретельно обмазуйте кожен шар, кладіть всередину банани.
  5. Найвідповідальніший момент ― подрібнити арахіс так, щоб він не розлітався по всій кухні.
  6. Останній шар посипте арахісом, боки промажте кремом.
  7. Перш ніж їсти, дайте торту постояти, бажано добу. А при подачі посоліть морською сіллю ― смак буде насиченішим.

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