Вафельний торт з бананом: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
07.02.2022
Вафельний торт ― найулюбленіший десерт усіх дітей! Це незвичайний торт, зате найлегший, який можна уявити, з колумбійськими нотками. Секрет приготування незвичайного вафельного торта з бананом та вареним згущеним молоком нам відкрив суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво. Докладніше читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- Варене згущене молоко ― 2 банки
- Масло вершкове ― 200 гр
- Банан ― 1 кг
- Коржі вафельні ― 1 п.
- Арахіс ― 150 гр
Спосіб приготування:
- Для початку запечіть арахіс ― до золотистості за 180 градусів.
- Наріжте банани слайсами.
- Масло має бути кімнатної температури. Збийте його зі згущеним молоком до однорідності.
- Найважливіший секрет збирання вафельного торта ― кожен шар має бути ретельно промащений, кожна клітинка вафлі має бути заповнена! Для цього зручно збирати з кондитерською поворотною дошкою. Ретельно обмазуйте кожен шар, кладіть всередину банани.
- Найвідповідальніший момент ― подрібнити арахіс так, щоб він не розлітався по всій кухні.
- Останній шар посипте арахісом, боки промажте кремом.
- Перш ніж їсти, дайте торту постояти, бажано добу. А при подачі посоліть морською сіллю ― смак буде насиченішим.
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