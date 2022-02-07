Вафельный торт с бананом: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
07.02.2022
Вафельный торт ― самый любимый десерт всех детей! Это необычный торт, зато самый легкий, который можно представить, с колумбийскими нотками. Секрет приготовления необычного вафельного торта с бананом и вареной сгущенкой нам открыл судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.
Ингредиенты:
- Вареная сгущенка — 2 банки
- Масло сливочное — 200 гр
- Банан — 1 кг
- Коржи вафельные — 1 п.
- Арахис — 150 гр
Способ приготовления:
- Для начала запеките арахис ― до золотистости при 180 градусах.
- Нарежьте бананы слайсами.
- Масло должно быть комнатной температуры. Взбейте его со сгущенкой до однородности.
- Самый важный секрет собирания вафельного торта — каждый слой должен быть тщательно промазан, каждая клеточка вафли должна быть заполнена! Для этого удобно собирать с кондитерской поворотной доской. Обмазывайте тщательно каждый слой, кладите внутрь бананы.
- Самый ответственный момент — измельчить арахис так, чтобы он не разлетался по всей кухне.
- Последний слой посыпьте арахисом, бока промажьте кремом.
- Прежде чем есть, дайте торту постоять, желательно сутки. А при подаче посолите морской солью — вкус будет насыщеннее.
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