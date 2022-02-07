Вафельный торт ― самый любимый десерт всех детей! Это необычный торт, зато самый легкий, который можно представить, с колумбийскими нотками. Секрет приготовления необычного вафельного торта с бананом и вареной сгущенкой нам открыл судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты:

Вареная сгущенка — 2 банки

Масло сливочное — 200 гр

Банан — 1 кг

Коржи вафельные — 1 п.

Арахис — 150 гр

Способ приготовления:

Для начала запеките арахис ― до золотистости при 180 градусах. Нарежьте бананы слайсами. Масло должно быть комнатной температуры. Взбейте его со сгущенкой до однородности. Самый важный секрет собирания вафельного торта — каждый слой должен быть тщательно промазан, каждая клеточка вафли должна быть заполнена! Для этого удобно собирать с кондитерской поворотной доской. Обмазывайте тщательно каждый слой, кладите внутрь бананы. Самый ответственный момент — измельчить арахис так, чтобы он не разлетался по всей кухне. Последний слой посыпьте арахисом, бока промажьте кремом. Прежде чем есть, дайте торту постоять, желательно сутки. А при подаче посолите морской солью — вкус будет насыщеннее.

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