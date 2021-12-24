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Хто став переможцем шоу «МастерШеф»-11

24.12.2021

Стало відомо, хто здобув перемогу в шоу «МастерШеф»-11. Відбулося останнє випробування, після якого ми дізналися ім’я переможця. Хто став володарем грошового призу і звання найкращого кулінара-аматора країни ― читайте в матеріалі.

Переможцем «МастерШеф»-11 став Богдан Шинкарьов. Йому 29 років, і родом він з Харкова. Професійний гравець у покер: займається цим уже 10 років і навчає людей. Заробив собі на квартиру і відклав гроші на власний бізнес. Раніше грав у КВК. Захопився кулінарією, бо йому не подобається, як готують інші, і до ресторанної їжі теж прискіпливий. Вважає, що дуже тонко відчуває смаки і поєднання.

У суперфіналі Богдан боровся за перемогу зі Світланою та Владом. На балконі були родичі суперфіналістів і решта учасників «МастерШеф»-11. Після оголошення результатів ніхто не стримував своїх емоцій. Особливо раділи учасники проєкту. Богдан  володіє багатьма техніками, невпинно працює над собою, а його кулінарний шлях виходить на новий щабель розвитку.

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