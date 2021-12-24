Стало известно, кто одержал победу в шоу МастерШеф-11. Состоялось последнее испытание, после которого мы узнали имя победителя. Кто стал обладателем денежного приза и звания лучшего кулинара-аматора страны ― читайте в материале.

Победителем «МастерШеф»-11 стал Богдан Шинкарев. Ему 29 лет, родом он из Харькова. Профессиональный игрок в покер: занимается этим уже 10 лет и учит людей. Заработал себе на квартиру и отложил деньги на свой бизнес. Раньше играл в КВН. Увлекся кулинарией, потому что ему не нравится, как готовят другие, и к ресторанной еде он тоже придирчив. Считает, что очень тонко чувствует вкусы и сочетания.

В суперфинале Богдан сражался за победу со Светланой и Владом. На балконе были родственники суперфиналистов и остальные участники «МастерШеф»-11. После оглашения результатов никто не сдерживал своих эмоций. Особо радовались участники проекта. Богдан владеет многими техниками, постоянно работает над собой, а его кулинарный путь выходит на новую ступень развития.

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