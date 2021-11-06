Хто залишив «МастерШеф»-11 у 12 випуску від 06.11.2021?
06.11.2021
З перших хвилин у 12 випуску “МастерШеф”-11 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Але не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтесь, хто покинув «МастерШеф»-11 у 11 випуску, вже зараз.
Найбільше помилок припустилася Аліса П’яткова, тому саме вона залишила шоу у 12 випуску проекту. “МайстерШеф”-11. Аліса – журналістка в декреті. Послідовниця правильного харчування, але змушена готувати кожного члена сім’ї окремо. Цікава особистість, із почуттям гумору, готова до будь-яких складнощів.
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+