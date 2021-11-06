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Хто залишив «МастерШеф»-11 у 12 випуску від 06.11.2021?

06.11.2021

З перших хвилин у 12 випуску “МастерШеф”-11 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Але не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтесь, хто покинув «МастерШеф»-11 у 11 випуску, вже зараз.

Найбільше помилок припустилася Аліса П’яткова, тому саме вона залишила шоу у 12 випуску проекту. “МайстерШеф”-11. Аліса – журналістка в декреті. Послідовниця правильного харчування, але змушена готувати кожного члена сім’ї окремо. Цікава особистість, із почуттям гумору, готова до будь-яких складнощів.

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