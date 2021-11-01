Глінтвейн від Тетяни Литвинової
01.11.2021
Створити гарний настрій і розслабитися можна не тільки під цікавий фільм або в галасливій компанії. Атмосферу створює і популярний зимовий напій — глінтвейн! Покроковий рецепт глінтвейну від Тетяни Литвинової знайдете в матеріалі.
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Інгредієнти:
- Сік вишні (або винограду, смородини, чорниці) — 500 мл
- Червоне сухе вино — 500 мл
- Чорнослив — 3—4 шт.
- Курага — 4—5 шт.
- Імбир — 4 см.
- Інжир — 3 шт.
- Апельсин зі шкіркою — 1/2 частина
- Лимон зі шкіркою — 1/2 частина
- Бодян
- Кориця
- Гвоздика
- Чорний перець — 2—3 горошини
- Духмяний перець — 2—3 горошини
- Кардамон — 2—4 коробочки
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Приготування:
- Сік закип’ятити.
- Додати всі інгредієнти.
- Коли все закипить, влити вино, довести до кипіння, зняти з вогню, закутати і дати настоятися.
- Мед додавати за смаком, якщо знадобиться, перед подачею.
- Перед вживанням розігріти.
Смачного!
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