Цієї суботи, 16 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийшли 8 і 9 випуски 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладали максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж було у 8 і 9 випусках легендарного шоу? Читайте просто зараз!

У першому завданні восьмого випуску кулінарам-аматорам довелося не лише поліпшити свої професійні навички, а й зрозуміти, яку цінність можуть мати слова. Учасники поділилися на дві команди і обрали двох капітанів: Яну (червоні) і Серафима (сині). Капітани вибрали су-шефів і залишили кухню разом з ними. Для решти учасників Ектор Хіменес-Браво провів майстер-клас. Шеф-кухар приготував авторську багатокомпонентну страву. Робота була розділена на 6 етапів. Кожен учасник від команди зміг побачити по одному з них. Вони по черзі спостерігали процеси приготування, а відтак мусили за 3 хвилини вмістити все побачене в 5 словах на папері. Капітанам і їхнім помічникам необхідно було повторити оригінал страви за підказками своїх команд. Якщо учасники захотіли написати більше слів капітанам, їм довелося розплатитися… часом. Більше слів ― менше часу на приготування страв. У підсумку Ектор не прийняв страву синіх, бо вони зробили зовсім не те, що готував суддя. Але страву червоних він також не прийняв, бо вона мала непрезентабельний вигляд. Журі в цей день не прийняло жодної страви!

На початку другого конкурсу учасники вибрали найгірших у кожній команді. У червоних ним став Олександр, а в синіх ― Даша. Відтак учасники поділилися на пари. Вони підійшли до кухонних поверхонь, на кожній з яких була коробка, а під нею ― конверт з фотографією величної споруди, котра представляла певний архітектурний напрям. Учасники мали проаналізувати світлину і приготувати страву так, щоб без підказок було зрозуміло, що на тарілці: бароко чи, наприклад, народна архітектура. Найгірше з цим завданням упаралися Діма, Даша, Саша і Таня.

У конкурсі чорних перед учасниками було 10 коробок, під якими ― продуктові корзини для приготування різних страв. Завдання ― вибороти якомога більше продуктів і приготувати більшу кількість хороших страв. По черзі кожен учасник замінював один з інгредієнтів на свій розсуд, однак при цьому треба було зберегти основні властивості страви. Таня Ільїна приготувала найменшу кількість страв, саме тому у 8 випуску залишила проєкт.

На початку дев’ятого тижня Андрій Кадай пішов із шоу через проблеми зі спиною. У першому конкурсі аматори поділилися на дві команди.Світлана очолила синіх, а Влад ― червоних. Капітани вибрали помічників і залишили кухню. Учасники отримали завдання приготувати сет страв «на один укус» ― мініатюрні порції, які подаються у спеціальному посуді. Також кожна команда отримала по 10 карток, на них була позначена певна ситуація, умова чи навіть людина, для якої треба приготувати страву. Всього командам необхідно було приготувати по 10 закусок. Капітани і су-шефи після повернення спробували вгадати, якій картці відповідає певна страва. Краще з цим конкурсом упоралася команда червоних. Сині вибрали людину, яка привела команду до поразки. Ним став Женя.

У другому конкурсі учасники поділилися на дві команди. Кожна з них отримала набір із 7 пронумерованих значків, які мала розподілити між учасниками за шкалою: 1 ― найсильніший, 7 ― найслабший. Першою в червоних була Яна, а в синіх ― Влад. Лузери мали змогу показати іншим учасникам, що вони не найслабші, а першим треба було попітніти, щоб обстояти звання найкращих. Кожен учасник повинен був приготувати по одній страві з курятини.

Кожна команда отримала по курці. Учасник під номером 7 обирав частину тушки будь-яку, на свій смак. Потім вона переходила до учасника під номером 6 і т. д. Учасник з номером 1 мусив готувати з того, що залишиться від тушки. В команді червоних із конкурсом не впоралися Аліса, Максим і Віталіна. У синіх ― тільки Михайло. Саме тому сині перемогли, і Ектор зняв чорний фартух з Євгена.

У конкурсі чорних змагалися Максим, Аліса, Віталіна і Михало. Вони отримали завдання приготувати страву, яка здійме фурор на кухні проєкту. Продуктова і девайсна були зачинені. Учасники обирали самі і те, й інше. За класний девайс доводилося платити геть не класним продуктом. Наприклад, якщо учасник обирав умовний ніж для піци замість крутого шефського ножа, то отримував хороше мясо. Обирали продукти аматори по черзі. Найгірше з цим завданням упоралася Віталіна Мкртчян. Саме тому вона залишила проєкт у 9 випуску.

