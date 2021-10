Цієї суботи, 2 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийшов шостий випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладали максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж було в шостому випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Учасники «МастерШеф»-11 вирушили в кулінарну подорож! За умовами першого конкурсу аматори поділилися на три команди. У кожній визначили капітана і су-шефа, які залишили кухню на деякий час. Учасники мали приготувати страви, що характеризують різні країни, а капітани і їхні помічники ― вгадати ці країни. Аматори могли приготувати необмежену кількість презентацій за три години. Щойно були готові перші п’ять, їх показували Ектору, щоб він допустив до наступного етапу ― дегустації капітанами. Коли ті вгадували країну, на карті світу ставився прапор команди. Тоді решта команд, які ще не приготували свої п’ять страв, уже не могли готувати страву вгаданої країни. Після дегустації всіх страв капітанами учасники ішли готувати п’ять нових. А головним інгредієнтом кожної страви був… хек!

Найгірше з цим конкурсом упорались Амадор Лопес та Євген Лобанов. Саме вони наділи чорні фартухи.

Другий конкурс почався також з вибору капітанів. Марина очолила синю команду, а Віталіна ― червону. На учасників чекав виїзний конкурс у селі, і пригощати вони мали місцевих мешканців. Однак аматори лишилися без їжі й води і мусили самі заробити продукти. Судді зібрали потреби селян: пофарбувати дитячу пісочницю, порубати дрова, зібрати картоплю, малину, почистити мінібасейн та ін. В Ектора було 14 конвертів із завданнями від господарів, які учасники повинні були виконати, щоб отримати продукти. Капітани витягали їх по черзі, і команди бралися до роботи.

Відтак жителі села голосуванням обрали найкращу команду дня. Нею стала команда червоних. А чорний фартух довелося надіти Світлані.

Женя, Амадор і Світлана отримали завдання на битві чорних. Вони відкривали власні стрит-фуд заклади. У кожного була своя точка, їм треба було придумати концепцію та меню з трьох страв. Їх куштували та оцінювали учасники і журі. В аматорів на балконі було по 1 фішці, а у суддів ― по 3. Вони віддавали їх чорним за кращі страви. Зіркою абсолютно всіх страв мала стати… цибуля! На їх приготування учасники мали півтори години. Перемогу здобував той, хто набирав найбільше фішок.

У підсумку найменше фішок отримав Амадор. Саме тому в 6 випуску шоу «МастерШеф»-11 проєкт залишив Амадор Лопес.

