Сьогодні, 8 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийшов сьомий випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладали максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж було в сьомому випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Кращі кулінари-аматори 11 сезону продовжують боротися за звання переможця. Цього разу їм довелося проявити не тільки кулінарний талант, а й інтелект! Учасники поділилися на дві команди, судді вибрали капітанів, а кожен з них ― су-шефа. Світлана стала капітанкою синіх, а Діана ― червоних. Команди мали приготувати всього по одній страві, але побачити і скуштувати її змогли лише капітан і його помічник. Вони мусили описати своїм командам необхідні інгредієнти, процеси приготування і кольори презентації за допомогою… української поезії!

За умовами конкурсу, сині мали зробити медальйон з булгуром та соусом жу з червоного вина. А приготували яловичину «Веллінгтон», до того ж із неправильними пропорціями. Червоним випала куряча грудка, фарширована дюкселем, з розмарином і соусом з козячого сиру. Натомість аматори приготували курячий рулет з козячим сиром, маслом та грибним соусом. Однак сині не відгадали жодного інгредієнта, саме тому мусили обрати найгіршого учасника. За результатами голосування ними стали Світлана і Богдан. Проте капітанка червоних Діана також отримала чорний фартух через свої підказки у віршах.

На початку другого конкурсу аматори колективним голосуванням вибрали трьох лідерів (капітанів): Яну, Богдана і Влада. Від журі вони отримали особливі подарунки ― корони ― і набрали собі команди. Страва конкурсу ― паста з мітболами та соусами. Щоб її приготувати, кожна команда розбилася на цехи: овочевий, м’ясний, соусний і пшеничний (тісто). Цехи виготовляли напівфабрикати і продавали їх лідерам, а ті мали зібрати готові страви, довести їх до смаку і продати якомога більше суддям, щоб заробити максимальну кількість шефів ― грошових одиниць проєкту.

У лідерів були стартові капітали, за які вони купували заготовки (по 100 шефів у конвертах). У якій кількості і в якого саме цеху замовляти ― вирішували капітани, котрі впродовж конкурсу могли змінювати постачальників і купувати не лише у своєї команди. Лідери самі визначали, за скільки вони продаватимуть суддям страви, а учасники ― за скільки продаватимуть заготовки капітанам. Судді ж платили тільки за найкращі страви.

Програвали ті учасники, які вторгували найменше шефів. У підсумку Влад назбирав 145 шефів, Яна ― 122, а Богдан ― 199! За найбільший виторг Богдана нагородили білим фартухом. А от Максим та Аліса мусили одягнути чорні фартухи, бо на своєму цеху (тісто) вони заробили найменше шефів.

На конкурсі чорних сьогодні змагалися: Діана, Світлана, Максим та Аліса. Учасники одразу обрали поверхні, за якими хотіли працювати. Під коробками на поверхнях їх чекали різні продукти: капуста, перчики, буряк і батат.

Також на столах було багато коробок з величезним вибором інгредієнтів на будь-який смак. «Чорні» виходили до суддів по черзі і обирали для себе коробки. Вони могли коригувати набори продуктів, але платили за це найдорожчим ― часом: мінус 10 хвилин за змінений продукт з виділених журі 2 годин. Найгірше з поєднанням незвичних інгредієнтів упоралася Діана.

Саме тому в 7 випуску шоу «МастерШеф»-11 кухню проєкту залишила Діана Куваєва.

