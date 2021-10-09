Сегодня, 8 октября, в 19:00 на телеканале СТБ вышел седьмой выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники приложили максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же было в седьмом выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Лучшие аматоры 11 сезона продолжают бороться за звание победителя. В этот раз им нужно было проявить не только кулинарный талант, но и интеллект! Участники разделились на две команды, судьи выбрали капитанов, а каждый из них ― су-шефа. Светлана стала капитаном синих, а Диана ― красных. Командам предстояло приготовить всего по одному блюду, но увидеть и попробовать ее смогли только капитан и его помощник. Они должны были описать своим командам необходимые ингредиенты, процессы приготовления и цвета презентации с помощью… украинской поэзии!

По условиям конкурса, синие должны были сделать медальон с булгуром и соусом жу из красного вина. А они приготовили говядину «Веллингтон», к тому же в неправильных пропорциях. Красным досталась куриная грудка, фаршированная дюкселем, с розмарином и соусом из козьего сыра. Вместо этого любители приготовили куриный рулет с козьим сыром, маслом и грибным соусом. Синие не угадали ни одного ингредиента, поэтому они должны были выбрать худшего участника. По итогу голосования ими стали Светлана и Богдан. Но капитан красных Диана также получила черный фартук за свои подсказки в стихах.

В начале второго конкурса участники коллективным голосованием выбрали трех лидеров (капитанов): Яну, Богдана и Влада. От жюри они получили особые подарки ― короны ― и набрали себе команды. Блюдо конкурса ― паста с митболами и соусами. Чтобы его приготовить, команды разбились по цехам: овощной, мясной, соусный и пшеничный (тесто). Цехи изготавливали полуфабрикаты и продавали их капитанам, а те должны были собрать готовые блюда, довести их по вкусу и продать как можно больше судьям, чтобы заработать максимальное количество шефов ― денежных единиц проекта.

У лидеров были стартовые капиталы, за которые они покупали заготовки (по 100 шефов в конвертах). В каком количестве и у какого именно цеха заказывать ― определяли сами капитаны, которые в течение конкурса могли менять поставщиков и покупать не только у своей команды. Лидеры сами решали, по чем они будут продавать судьям блюда, а участники ― по чем продавать заготовки капитанам.Судьи же платили только за лучшие блюда.

Проигрывали те участники, которые заработали наименьшее количество шефов. В итоге Влад собрал 145 шефов, Яна ― 122, а Богдан ― 199! За самую большую выручку Богдана наградили белым фартуком. А вот Максиму и Алисе пришлось надеть черные фартуки, потому что на своем цехе (тесто) они заработали меньше всего шефов.

На конкурсе черных сегодня состязались Диана, Светлана, Максим и Алиса. Участники сразу выбрали поверхности, за которыми хотели работать. Под коробками на поверхностях их ждали различные продукты: капуста, перчики, свекла и батат.

Также на столах было много коробок с огромным выбором ингредиентов на любой вкус. «Черные» выходили к судьям по очереди и выбирали для себя коробки. Они могли корректировать наборы продуктов, но платили за это самым дорогим ― временем: по 10 минут за измененный продукт из выделенных жюри 2 часов . Хуже всего с сочетанием необычных ингредиентов справилась Диана.

Именно поэтому в 7 выпуске шоу «МастерШеф» кухню проекта покинула Диана Куваева.

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