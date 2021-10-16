В эту субботу, 16 октября, в 19:00 на телеканале СТБ вышли 8 и 9 выпуски 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники прилагали максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же было в 8 и 9 выпусках легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

В первом задании восьмого выпуска кулинарам-любителям пришлось не только улучшить свои профессиональные навыки, но и понять, какую ценность могут иметь слова. Участники разделились на две команды и выбрали двух капитанов: Яну (красные) и Серафима (синие). Капитаны выбрали су-шефов и оставили кухню вместе с ними. Для остальных участников Эктор Хименес-Браво провел мастер-класс. Шеф-повар приготовил авторское многокомпонентное блюдо. Работа была разделена на 6 этапов. Каждый участник от команды смог увидеть по одному из них. Они по очереди наблюдали процессы приготовления, а затем им нужно было за 3 минуты вместить все увиденное в 5 словах на бумаге. Капитанам и их помощникам необходимо было повторить оригинал блюда по подсказкам своих команд. Если участники захотели написать больше слов капитанам, им пришлось расплатиться… временем. Больше слов ― меньше времени на приготовление блюд. Эктор не принял блюдо синих, потому что они сделали совсем не то, что готовил судья. Но блюдо красных он тоже не принял, потому что оно выглядело непрезентабельно. Судьи в этот день не приняли ни одного блюда!

В начале второго конкурса аматоры выбрали худших в каждой команде. У красных им стал Александр, а у синих ― Даша. Затем участники поделились на пары. Они подошли к кухонным поверхностям, на каждой из которых была коробка, а под ней ― конверт с фотографией величественного сооружения, которое представляло определенное архитектурное направление. Участникам нужно было проанализировать фотографию и приготовить блюдо таким образом, чтобы без подсказок было понятно, что на тарелке: барокко или, например, народная архитектура. Хуже всего с этим заданием справились Дима, Даша, Саша и Таня.

В конкурсе черных перед участниками было 10 коробок, под которыми ― продуктовые корзины для приготовления различных блюд. Их задача ― выбороть как можно больше продуктов и приготовить большее количество хороших блюд. По очереди каждый участник заменял один из ингредиентов на свой выбор, но при этом нужно было сохранить основные свойства блюда. Таня Ильина приготовила наименьшее количество блюд, поэтому покинула проект в 8 выпуске.

В начале девятой недели Андрей Кадай покинул шоу из-за проблем со спиной.

В первом конкурсе любители поделились на две команды. Светлана возглавила синих, а Влад ― красных. Капитаны выбрали помощников и оставили кухню. Участники получили задание приготовить сет блюд «на один укус» ― миниатюрные порции, которые подаются в специальной посуде. Также каждая команда получила по 10 карточек, на них была обозначена определенная ситуация, условие или даже человек, для которого надо приготовить блюдо. Всего командам необходимо было приготовить по 10 закусок. Капитаны и су-шефы по возвращении попытались угадать, какой карточке соответствует определенное блюдо. Лучше с этим конкурсом справилась команда красных. Синие выбрали человека, который привел команду к поражению. Им стал Женя.

Во втором конкурсе участники разделились на две команды. Каждая получила набор из 7 пронумерованных значков, которые должна была распределить между своими участниками по шкале: 1 ― сильнейший участник, 7 ― самый слабый. Первой у красных была Яна, а у синих ― Влад. Лузеры имели возможность показать другим участникам, что они не самые слабые, а первым нужно было попотеть, чтобы отстоять звание лучших. Каждый участник должен был приготовить по одному блюду из курицы.

Каждая команда получила по курице. Участник под номером 7 выбирал часть тушки любую, на свой вкус. Затем она переходила к участнику под номером 6 и т. д. Участнику под номером 1 нужно было готовить из того, что останется от тушки. В команде красных с конкурсом не справились Алиса, Максим и Виталина. У синих ― только Михаил. Именно поэтому синие победили, и Эктор снял черный фартук с Евгения.

В конкурсе черных соревновались Максим, Алиса, Виталина и Михаил. Они получили задание приготовить блюдо, которое сделает фурор на кухне проекта. Продуктовая и девайсная были закрыты. Участники выбирали сами и то, и другое. За классный девайс нужно было платить совсем не классным продуктом. Например, если участник выбирал условный нож для пиццы вместо крутого шефского ножа, то получал хорошее мясо. Выбирали продукты аматоры по очереди. Хуже всего с этой задачей справилась Виталина Мкртчян. Именно поэтому она покинула проект в 9 выпуске.

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