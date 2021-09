Що ви готуєте на грилі крім м’яса? Наприклад, суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво просто обожнює готувати на грилі смачні баклажани! Рецепт неймовірних баклажанів на грилі з томатами і сиром сулугуні ― читайте в матеріалі!

Більше на тему: Смажений рис із куркою: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Тосканський томатний крем-суп: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.