Що ви готуєте на грилі крім м’яса? Наприклад, суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво просто обожнює готувати на грилі смачні баклажани! Рецепт неймовірних баклажанів на грилі з томатами і сиром сулугуні ― читайте в матеріалі!

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Інгредієнти:

баклажани – 3 шт.

сир сулугуні – 300 г

часник, дрібно нарізаний – 3 зубчики

орегано — 2 ст. л.

бальзамічний оцет – 2 ст. л.

томати, порізані на дрібні кубики – 200 г

сіль – 1 ч. л.

оливкова олія — 50 мл

чорний перець — 1/2 ч. л.

цибуля мала, дрібно нарізана – 1 шт.

Спосіб приготування:

Змішайте часник, цибулю, орегано, бальзамічний оцет та оливкову олію. Додайте сіль та перець за смаком. Нагрійте гриль до 150°C. Розріжте баклажани вздовж навпіл. М’якоть розріжте навхрест і акуратно вийміть, залишивши стінки « човника » завтовшки 1 см. Поріжте м’якоть на дрібні кубики, додайте до суміші з овочами, туди ж укиньте натертий сир (залиште трохи на декор) і ретельно перемішайте. Баклажанові « човники » змастіть оливковою олією (всередині та зовні), посоліть і поперчіть. Усередину викладіть один шар томатів, потім подрібнену м’якоть із сиром. Готуйте на грилі ― без вогню, тільки на вугіллі, закривши кришкою або фольгою, за температури 150°C приблизно 60―75 хвилин, до м’якості баклажану. Коли баклажани будуть майже готові, додайте зверху сир. Коли він розплавиться, знімайте з грилю. Подавайте до столу, прикрасивши кінзою.

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