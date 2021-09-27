Баклажаны на гриле с помидорами и сыром сулугуни от Эктора Хименеса-Браво
27.09.2021
Что вы готовите на гриле кроме мяса? Например, судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво просто обожает готовить на гриле вкусные баклажаны! Рецепт невероятных баклажанов на гриле с помидорами и сыром сулугуни ― читайте в материале!
Больше по теме: Жареный рис с курицей: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Ингредиенты:
- баклажаны ― 3 шт.
- сыр сулугуни ― 300 г
- чеснок, мелко нарезанный ― 3 зубчика
- орегано ― 2 ст. л.
- бальзамический уксус ― 2 ст. л.
- томаты, нарезанные мелким кубиком ― 200 г
- соль ― 1 ч. л.
- оливковое масло ― 50 мл
- черный перец ― 1/2 ч. л.
- лук маленький, мелко нарезанный ― 1 шт.
Способ приготовления:
- Смешайте чеснок, лук, орегано, бальзамический уксус и оливковое масло. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Нагрейте гриль до 150 ° C.
- Разрежьте в длину баклажаны пополам. Разрежьте мякоть накрест и выньте ее, оставив стенки «лодочки» 1 см в толщину.
- Нарежьте мякоть мелким кубиком, добавьте в смесь с овощами, туда же ― тертый сыр (оставьте немного для декора) и тщательно перемешайте.
- Баклажаны смажьте оливковым маслом (внутри и снаружи), посолите и поперчите. Внутрь выложите один слой томатов, сверху смесь с нарезанной мякотью.
- Готовьте на гриле ― без огня, только на углях, закрыв крышкой или фольгой, при температуре 150 ° C примерно 60―75 минут, до мягкости баклажана.
- Когда баклажаны будут почти готовы, добавьте сверху сыр. Когда он расплавится, снимайте с гриля.
- Подавайте к столу, украсив кинзой.
Больше по теме: Тосканский томатный крем-суп: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+