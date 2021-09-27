Что вы готовите на гриле кроме мяса? Например, судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво просто обожает готовить на гриле вкусные баклажаны! Рецепт невероятных баклажанов на гриле с помидорами и сыром сулугуни ― читайте в материале!

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Ингредиенты:

баклажаны ― 3 шт.

― сыр сулугуни ― 300 г

― чеснок, мелко нарезанный ― 3 зубчика

― орегано ― 2 ст. л.

― бальзамический уксус ― 2 ст. л.

― томаты, нарезанные мелким кубиком ― 200 г

― соль ― 1 ч. л.

― оливковое масло ― 50 мл

― черный перец ― 1/2 ч. л.

― лук маленький, мелко нарезанный ― 1 шт.

Способ приготовления:

Смешайте чеснок, лук, орегано, бальзамический уксус и оливковое масло. Добавьте соль и перец по вкусу. Нагрейте гриль до 150 ° C. Разрежьте в длину баклажаны пополам. Разрежьте мякоть накрест и выньте ее, оставив стенки « лодочки » 1 см в толщину. Нарежьте мякоть мелким кубиком, добавьте в смесь с овощами, туда же ― тертый сыр (оставьте немного для декора) и тщательно перемешайте. Баклажаны смажьте оливковым маслом (внутри и снаружи), посолите и поперчите. Внутрь выложите один слой томатов, сверху смесь с нарезанной мякотью. Готовьте на гриле ― без огня, только на углях, закрыв крышкой или фольгой, при температуре 150 ° C примерно 60―75 минут, до мягкости баклажана. Когда баклажаны будут почти готовы, добавьте сверху сыр. Когда он расплавится, снимайте с гриля. Подавайте к столу, украсив кинзой.

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