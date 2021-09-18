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Хто залишив «МастерШеф»-11 у 4 випуску від 18.09.2021?

18.09.2021

З перших хвилин у 4 випуску «МастерШеф»-11 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-11 у 4 випуску, вже зараз.

На конкурсі чорних сьогодні аматорам потрібно було приготувати по дві страви. А з чого саме ― вирішували їхні суперники! Учасники по одному заходили на кухню і обирали продукти на страви для своїх конкурентів. Рибу замінювали на крабові палички, а курку для котлети по-київськи ― на курячі шлуночки.  На приготування страв судді виділили 1 годину. 

Тамара Мельникова не змогла приготувати правильно суші з козячим сиром та крабовими паличками, і її страву судді куштувати не захотіли. Саме тому в 4 випуску проєкт залишила Тамара Мельникова. 

Більше на тему: Володимир Ярославський: де навчався суддя «МастерШеф»

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