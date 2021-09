З перших хвилин у 4 випуску «МастерШеф»-11 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-11 у 4 випуску, вже зараз.

На конкурсі чорних сьогодні аматорам потрібно було приготувати по дві страви. А з чого саме ― вирішували їхні суперники! Учасники по одному заходили на кухню і обирали продукти на страви для своїх конкурентів. Рибу замінювали на крабові палички, а курку для котлети по-київськи ― на курячі шлуночки. На приготування страв судді виділили 1 годину.

Тамара Мельникова не змогла приготувати правильно суші з козячим сиром та крабовими паличками, і її страву судді куштувати не захотіли. Саме тому в 4 випуску проєкт залишила Тамара Мельникова.

Більше на тему: Володимир Ярославський: де навчався суддя «МастерШеф»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.