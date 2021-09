Цієї суботи, 18 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийшов четвертий випуск 11 сезону шоу «МастерШеф»! Учасники докладали максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж було в четвертому випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Учасники легендарного кулінарного шоу «МастерШеф» продовжують боротьбу за перемогу! Основа кожного ресторану ― це його концепція, і сьогодні кулінари-аматори в цьому переконалися. Вони поділилися на дві команди, і кожній з них треба було розробити концептуальне меню, у яке ввійшли закуска, перша страва, основна і десерт. Також повинна бути ідея, яка об’єднає весь сет. У кожній команді визначили капітана, су-шефа і кілька пар учасників, які працювали разом. Андрій Кадай став капітаном червоної команди, а Євген Лобанов ― синьої.

За умовами конкурсу, перша пара в команді визначала концепцію ресторану і готувала закуску; друга пара повинна була розгадати наміри першої і приготувати суп відповідно до концепції; третя і четверта пари ― продовжити готувати в заданому напрямку. Але і це ще не все! Коли сети були готові, судді перемішали страви двох команд і позначили лише закуски. Капітанам і су-шефам треба було вгадати всі страви, приготовані їхньою командою, ― від закуски до десерту. На вердикті журі куштувало лише ті страви, які вони вгадали.

У підсумку обидві команди припустилися купи помилок, однак червоні все ж упоралися краще. А команда синіх «нагородила» чорними фартухами двох учасників: Тетяну Ільїну і Тамару Мельникову.

У другому конкурсі учасники поділилися на пари. Представник від кожної з них підходив по конверт, де були хоку про природу і пори року. Аматори повинні були надихнутися своїми хоку і за годину виразити настрій вірша в одній страві.

Світлана і Діма не змогли втілити весняну історію у своїй страві, тому саме ці учасники отримали чорні фартухи.

На конкурсі чорних сьогодні аматорам потрібно було приготувати по дві страви. А з чого саме ― вирішували їхні суперники! Учасники по одному заходили на кухню і обирали продукти на страви для своїх конкурентів. Рибу замінювали на крабові палички, а курку для котлети по-київськи ― на курячі шлуночки. На приготування страв судді виділили 1 годину.

Тамара Мельникова не змогла приготувати правильно суші з козячим сиром та крабовими паличками, і її страву судді куштувати не захотіли. Саме тому в 4 випуску проєкт залишила Тамара Мельникова.

