С первых минут в 4 выпуске «МастерШеф»-11 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-11 в 4 выпуске, уже сейчас.

На конкурсе черных сегодня любителям нужно было приготовить по два блюда. А из чего именно ― решали их соперники! Участники по одному заходили на кухню и выбирали продукты для блюд своих конкурентов. Рыбу заменяли на крабовые палочки, а курицу для котлеты по-киевски ― на куриные желудочки. На приготовление блюд судьи выделили участникам 1 час.

Тамара Мельникова не смогла приготовить правильно суши с козьим сыром и крабовыми палочками, и ее блюдо судьи пробовать не захотели. Именно поэтому в 4 выпуске проект покинула Тамара Мельникова.

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