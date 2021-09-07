Кеббе з яловичини: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Хочете приготувати страву за рецептом, що колись давно приплив до Колумбії з переселенцями з Лівану? Тоді вам припаде до смаку кеббе з яловичини від судді шоу «МастерШеф» Ектора Хіменеса-Браво! Це найулюбленіша страва Шакіри, і вже понад століття вона є невід’ємною частиною колумбійської кухні! Рецепт смачного та легкого кеббе з яловичини ― далі в матеріалі!

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Інгредієнти для соусу з м’ятою і йогуртом:

грецький йогурт — 125 г

сметана — 125 г

діжонська гірчиця — 1 ст. л.

червона цибуля, дрібно нарізана — 1 ст. л.

листя м’яти, нарізане — 2 ст. л.

лимонний сік — кілька крапель

гострий соус (табаско або інший соус чилі) — кілька крапель

сіль і перець за смаком

Інгредієнти для кеббе:

булгур середнього розміру — 250 г

нежирний яловичий фарш — 500 г

жовта цибуля, дрібно нарізана — ½ шт.

зелена цибуля, дрібно нарізана — 1 перо

часник, дрібно нарізаний — 2 зубчики

сухий орегано — 1 ч. л.

листя м’яти, нарізане — ¼ стакана (стакан — 250 мл)

оливкова олія — ¼ стакана (стакан — 250 мл)

сіль — 2 ч. л.

щіпка чорного перцю

щіпка каєнського перцю

гострий соус (табаско або інший соус чилі) ― кілька крапель

олія для смаження — 500 мл

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Спосіб приготування:

Зробіть соус. Змішайте у мисці йогурт, сметану та гірчицю. Додайте червону цибулю, м’яту, лимонний сік, табаско та сіль і перець. Соус можна зберігати до 5 днів у закритому контейнері в холодильнику. Зробіть кеббе. Промийте булгур теплою водою, видаліть бруд і зайвий крохмаль. Відставте у мисці. Закип’ятіть 1 л води і залийте булгур, накрийте фольгою і залиште на 45―60 хвилин, щоб набубнявів. До фаршу додайте готовий булгур, цибулю, зелену цибулю, часник, орегано, м’яту, оливкову олію, сіль, перець, каєнський перець і гострий соус. Змішайте. Зробіть «котлети» овальної форми (як велике яйце). Їх можна зберігати в холодильнику до 24 годин, але смажити треба кімнатної температури. Нагрійте олію для смаження до 175°C (без термометра: опустіть кеббе в олію, якщо вона почне стріляти, а кеббе змінювати колір – температура підходить). Обсмажте в олії кеббе впродовж 3―5 хвилин з усіх боків. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Подавайте з соусом.

Смачного!

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