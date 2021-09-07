Кеббе з яловичини: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
07.09.2021
Хочете приготувати страву за рецептом, що колись давно приплив до Колумбії з переселенцями з Лівану? Тоді вам припаде до смаку кеббе з яловичини від судді шоу «МастерШеф» Ектора Хіменеса-Браво! Це найулюбленіша страва Шакіри, і вже понад століття вона є невід’ємною частиною колумбійської кухні! Рецепт смачного та легкого кеббе з яловичини ― далі в матеріалі!
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Інгредієнти для соусу з м’ятою і йогуртом:
- грецький йогурт — 125 г
- сметана — 125 г
- діжонська гірчиця — 1 ст. л.
- червона цибуля, дрібно нарізана — 1 ст. л.
- листя м’яти, нарізане — 2 ст. л.
- лимонний сік — кілька крапель
- гострий соус (табаско або інший соус чилі) — кілька крапель
- сіль і перець за смаком
Інгредієнти для кеббе:
- булгур середнього розміру — 250 г
- нежирний яловичий фарш — 500 г
- жовта цибуля, дрібно нарізана — ½ шт.
- зелена цибуля, дрібно нарізана — 1 перо
- часник, дрібно нарізаний — 2 зубчики
- сухий орегано — 1 ч. л.
- листя м’яти, нарізане — ¼ стакана (стакан — 250 мл)
- оливкова олія — ¼ стакана (стакан — 250 мл)
- сіль — 2 ч. л.
- щіпка чорного перцю
- щіпка каєнського перцю
- гострий соус (табаско або інший соус чилі) ― кілька крапель
- олія для смаження — 500 мл
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Спосіб приготування:
- Зробіть соус. Змішайте у мисці йогурт, сметану та гірчицю. Додайте червону цибулю, м’яту, лимонний сік, табаско та сіль і перець. Соус можна зберігати до 5 днів у закритому контейнері в холодильнику.
- Зробіть кеббе. Промийте булгур теплою водою, видаліть бруд і зайвий крохмаль. Відставте у мисці. Закип’ятіть 1 л води і залийте булгур, накрийте фольгою і залиште на 45―60 хвилин, щоб набубнявів.
- До фаршу додайте готовий булгур, цибулю, зелену цибулю, часник, орегано, м’яту, оливкову олію, сіль, перець, каєнський перець і гострий соус. Змішайте.
- Зробіть «котлети» овальної форми (як велике яйце). Їх можна зберігати в холодильнику до 24 годин, але смажити треба кімнатної температури.
- Нагрійте олію для смаження до 175°C (без термометра: опустіть кеббе в олію, якщо вона почне стріляти, а кеббе змінювати колір – температура підходить). Обсмажте в олії кеббе впродовж 3―5 хвилин з усіх боків. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
Подавайте з соусом.
Смачного!
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