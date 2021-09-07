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Кеббе из говядины: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

07.09.2021

Хотите приготовить блюдо по рецепту, который когда-то давно приплыл в Колумбию с переселенцами из Ливана? Тогда вам придется по вкусу кеббе из говядины от судьи шоу «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво! Это любимое блюдо Шакиры, и уже более века оно является неотъемлемой частью колумбийской кухни! Рецепт вкусного и легкого кеббе из говядины ― далее в материале!

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Ингредиенты для соуса с мятой и йогуртом:

  • греческий йогурт 125 г
  • сметана 125 г
  • дижонская горчица 1 ст. л.
  • красный лук, мелко нарезанный 1 ст. л.
  • листья мяты, нарезанные 2 ст. л.
  • лимонный сок несколько капель
  • острый соус (табаско или другой соус чили) несколько капель
  • соль и перец по вкусу

Ингредиенты для кеббе:

  • булгур среднего размера 250 г
  • нежирный говяжий фарш 500 г
  • желтый лук, мелко нарезанный ½ шт.
  • зеленый лук, мелко нарезанный 1 перо
  • чеснок, мелко нарезанный 2 зубчика
  • сухой орегано 1 ч. л.
  • листья мяты, нарезанные ¼ стакана (стакан 250 мл)
  • оливковое масло ¼ стакана (стакан 250 мл)
  • соль 2 ч. л.
  • щепотка черного перца
  • щепотка кайенского перца
  • острый соус (табаско или другой соус чили) несколько капель
  • масло для жарки 500 мл

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Способ приготовления:

  1. Сделайте соус. Смешайте в миске йогурт, сметану и горчицу. Добавьте красный лук, мяту, лимонный сок, табаско, соль и перец. Соус можно хранить до 5 дней в закрытом контейнере в холодильнике.
  2. Сделайте кеббе. Промойте булгур теплой водой, удалите грязь и лишний крахмал. Отставьте в миске. Вскипятите 1 л воды и залейте булгур, закройте фольгой и оставьте на 45―60 минут, чтобы набух.
  3. К фаршу добавьте готовый булгур, лук, зеленый лук, чеснок, орегано, мяту, оливковое масло, соль, перец, кайенский перец и острый соус. Смешайте.
  4. Сделайте «котлеты» овальной формы (как большое яйцо). Их можно хранить в холодильнике до 24 часов, но жарить надо комнатной температуры.
  5. Нагрейте масло для жарки до 175 ° C (без термометра: опустите кеббе в масло, если оно начнет стрелять, а кеббе менять цвет ― температура подходит). Обжарьте в масле кеббе в течение 3―5 минут со всех сторон. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. 

Подавайте с соусом.

Приятного аппетита!

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