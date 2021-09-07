Кеббе из говядины: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
07.09.2021
Хотите приготовить блюдо по рецепту, который когда-то давно приплыл в Колумбию с переселенцами из Ливана? Тогда вам придется по вкусу кеббе из говядины от судьи шоу «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво! Это любимое блюдо Шакиры, и уже более века оно является неотъемлемой частью колумбийской кухни! Рецепт вкусного и легкого кеббе из говядины ― далее в материале!
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Ингредиенты для соуса с мятой и йогуртом:
- греческий йогурт ― 125 г
- сметана ― 125 г
- дижонская горчица ― 1 ст. л.
- красный лук, мелко нарезанный ― 1 ст. л.
- листья мяты, нарезанные ― 2 ст. л.
- лимонный сок ― несколько капель
- острый соус (табаско или другой соус чили) ― несколько капель
- соль и перец по вкусу
Ингредиенты для кеббе:
- булгур среднего размера ― 250 г
- нежирный говяжий фарш ― 500 г
- желтый лук, мелко нарезанный ― ½ шт.
- зеленый лук, мелко нарезанный ― 1 перо
- чеснок, мелко нарезанный ― 2 зубчика
- сухой орегано ― 1 ч. л.
- листья мяты, нарезанные ― ¼ стакана (стакан ― 250 мл)
- оливковое масло ― ¼ стакана (стакан ― 250 мл)
- соль ― 2 ч. л.
- щепотка черного перца
- щепотка кайенского перца
- острый соус (табаско или другой соус чили) ― несколько капель
- масло для жарки ― 500 мл
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Способ приготовления:
- Сделайте соус. Смешайте в миске йогурт, сметану и горчицу. Добавьте красный лук, мяту, лимонный сок, табаско, соль и перец. Соус можно хранить до 5 дней в закрытом контейнере в холодильнике.
- Сделайте кеббе. Промойте булгур теплой водой, удалите грязь и лишний крахмал. Отставьте в миске. Вскипятите 1 л воды и залейте булгур, закройте фольгой и оставьте на 45―60 минут, чтобы набух.
- К фаршу добавьте готовый булгур, лук, зеленый лук, чеснок, орегано, мяту, оливковое масло, соль, перец, кайенский перец и острый соус. Смешайте.
- Сделайте «котлеты» овальной формы (как большое яйцо). Их можно хранить в холодильнике до 24 часов, но жарить надо комнатной температуры.
- Нагрейте масло для жарки до 175 ° C (без термометра: опустите кеббе в масло, если оно начнет стрелять, а кеббе менять цвет ― температура подходит). Обжарьте в масле кеббе в течение 3―5 минут со всех сторон. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Подавайте с соусом.
Приятного аппетита!
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