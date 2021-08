У 12 випуску «МастерШеф. CELEBRITY» на зірок українського шоу-бізнесу чекала нова порція випробувань на кухні. Сьогодні ми дізналися, хто у зіркових парах справжній володар кухні, а хто заходить туди лише по добавку.

Команда незрівнянних дівчат — Ксенія Мішина, Христина Решетник і Ліліана Яма — почувається на кухні, як риба у воді, адже на плечах лежить відповідальність за повні шлунки других половинок і дітей. А от Григорій Решетник, Влад Яма та Олександр Еллерт — великі спеціалісти у споживанні страв, чого не скажеш про приготування.

У 12 випуску традиційно на зірок чекали три конкурси: за перший вони отримували 1 бал, за другий — 2 бали і за третій — 3 бали. Та команда, яка набере більшу кількість балів, переможе і отримає срібну пательню — символ проєкту «МастерШеф. CELEBRITY».

Перший конкурс мав не лише розкрити кулінарний талант зірок, а й показати, наскільки вправно вони орієнтуються у смаках, техніках, структурах і навіть ароматах. Кожна команда обирала людину, яка повинна була скуштувати оригінальну страву із заплющеними очима та розповісти колегам секрети її приготування. Від синіх це був Григорій Решетник, якому дісталося качине філе з гратеном. А от Ліліана Яма від червоних мала відгадати орзото. І саме дівчата виграли у першому раунді, а от хлопцям не вдалося розпізнати жодного інгредієнта.

У другому конкурсі «МастерШеф. Селебріті» за успішне приготування кожної страви команди нагороджувалися певною кількістю зірочок — від 1 до 3. У них також була можливість подвоїти бали та залишити суперників ні з чим, приготувавши їхні страви краще та якісніше. Отож дівчата готували картопляне пюре, курячі котлети і пасту карбонара. А хлопці — тост з авокадо, деруни і рулет із баклажанів. Сині наважились відтворити страву суперниць і в підсумку виграли цю битву із 13-ма зірочками проти 10-ти.

У третьому конкурсі «МастерШеф. CELEBRITY» учасники готували сімейну страву — курячі крила з хрусткою скоринкою в кисло-солодкому соусі на основі квасу. На команди чекало 8 ускладнень, які треба було купувати у суддів на аукціоні. Гроші на аукціон зірки мали отримати, відповівши на 12 запитань — по 6 про чоловіків та дружин. Незважаючи на всі ускладнення, обидві команди впоралися і приготували справді смачні страви. Проте саме синім вдалося вибороти перемогу завдяки неперевершеному соусу. Ектор Хіменес-Браво навіть зізнався, що вперше за 10 років життя в Україні він скуштував такі смачні крильця.

Дивіться повний 12 випуск «МастерШеф. CELEBRITY»:

