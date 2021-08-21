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Мишина с Эллертом посоревновались на кухне в 12 выпуске «МастерШеф. Селебрити»

21.08.2021

В 12 выпуске «МастерШеф. CELEBRITY» звёзд украинского шоу-бизнеса ждала новая порция испытаний на кухне. Сегодня мы узнали, кто в звёздных парах настоящий властелин кухни, а кто заходит туда только за добавкой.

мишина и эллерт

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Команда несравненных девушек — Ксения Мишина, Кристина Решетник и Лилиана Яма — чувствует себя на кухне, как рыба в воде, ведь на плечах лежит ответственность за полные желудки вторых половинок и детей. А вот Григорий Решетник, Влад Яма и Александр Эллерт — большие специалисты в плане поедания блюд, чего не скажешь о приготовлении.

мастер шеф селебрити

В 12 выпуске традиционно звезд ждали три конкурса: за первый они получали 1 балл, за второй — 2 балла и за третий — 3 балла. Та команда, которая наберет большее количество баллов, победит и получит серебряную сковороду — символ проекта «МастерШеф. CELEBRITY».

Первый конкурс должен был раскрыть не только кулинарный талант звезд, но и показать, насколько умело они ориентируются во вкусах, техниках, структурах и даже ароматах. Каждая команда выбирала человека, который пробовал оригинальное блюдо с закрытыми глазами и рассказывал секреты его приготовления. От синих это был Григорий Решетник, которому досталось утиное филе с гратеном. А вот Лилиана Яма от красных отгадывала орзотто. И именно девушки выиграли в первом раунде, а вот ребятам не удалось распознать ни единого ингредиента.

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мастер шеф селебрити

Во втором конкурсе «МастерШеф. Селебрити» за успешное приготовление каждого блюда команды награждались определенным количеством звездочек — от 1 до 3. У них также была возможность удвоить баллы и оставить соперников ни с чем, приготовив их блюда лучше и качественнее. Девушки готовили картофельное пюре, куриные котлеты и пасту карбонара. А ребята — тост с авокадо, деруны и рулет из баклажанов. Синие решились воспроизвести блюдо соперниц и в итоге выиграли эту битву с 13-ю звездочками против 10-ти.

В третьем конкурсе «МастерШеф. CELEBRITY» участники готовили семейное блюдо — куриные крылышки с хрустящей корочкой в ​​кисло-сладком соусе на основе кваса. Команды ждало 8 усложнений, которые нужно было покупать у судей на аукционе. Деньги на аукцион звезды должны были получить, ответив на 12 вопросов — по 6 о мужьях и женах. Несмотря на все сложности, обе команды справились и приготовили действительно вкусные блюда. Но именно синим удалось одержать победу благодаря невероятному соусу. Эктор Хименес-Браво даже признался, что впервые за 10 лет жизни в Украине он попробовал такие вкусные крылышки.

Смотрите полный 12 выпуск «МастерШеф. CELEBRITY»:

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