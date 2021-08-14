Сегодня, 14 августа, в 21:00 состоялся показ 11 выпуска грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса встретились на главной кухне страны для того, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Что же было в 11 выпуске шоу?

За это лето на легендарной кухне «МастерШеф. CELEBRITY» зрители узнали, кто же из звёзд готовит лучше: мужья или жены, блондинки или брюнетки, любители собак или кошек… А сегодня в бою сошлись две стихии ― огонь и вода! Команда звёздных Овнов: Иракли Макацария, Даша Трегубова и Александр Педан, ― против команды знаменитых Раков: Славы Каминской, Анны Ризатдиновой и DJ Nana.

В первом конкурсе один участник от каждой команды с закрытыми глазами пробовал блюдо-оригинал от Эктора за большой ширмой, чтобы его коллеги ничего не поняли. После этого команды одновременно отгадывали один и тот же рецепт. Та, которая приготовит блюдо вкуснее, получала 1 балл. Александр Педан пробовал вслепую от своей команды красных, а Слава Каминская ― от синих. Лучше в этом конкурсе справилась команда красных, которая идеально приготовила пасту путанеску.

Во втором конкурсе судьи приготовили участникам 12 коробок-загадок. Под каждой были спрятаны блюда. Под коробкой с 3-мя звездами было сложное блюдо, а там, где одна звезда, — легкое. Команды могли представить судьям неограниченное количество блюд. Главное — чтобы они были правильно приготовлены. Побеждали те, кто набирали большее количество звезд. В результате красные снова выигграли, еще и с огромным отрывом — 16:8!

В третьем конкурсе селебрити нужно было сделать окрошку с рыбой. Однако готовить они должны были с усложнениями: в лошадином седле, с выключенными плитами и т. п. Усложнения доставались участникам после викторины: если правильно ответишь на вопрос Эктора ― получишь легкое усложнение. В это трудно поверить, но в 3 конкурсе выиграла команда синих! Поэтому впервые в шоу «МастерШеф. CELEBRITY» была ничья!

Video: «МастерШеф. Селебрити» выпуск 11: Помогли ли Иракли его коронные рецепты хачапури приготовить идеальную пасту? МастерШеф. Селебрити выпуск 11: Помогли ли Иракли его коронные рецепты хачапури приготовить идеальную пасту

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