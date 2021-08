Сьогодні, 14 серпня, о 21:00 відбувся показ 11 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зустрілися на головній кухні країни для того, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж було в 11 випуску шоу?

За це літо на легендарній кухні «МастерШеф. CELEBRITY» глядачі дізналися, хто ж із зірок готує краще: чоловіки чи дружини, блондинки чи брюнетки, собаководи чи котолюби… А сьогодні в бою зійшлися дві стихії ― вогонь і вода! Команда зіркових Овнів: Іраклі Макацарія, Даша Трегубова та Олександр Педан, ― проти команди знаменитих Раків: Слави Камінської, Анни Різатдінової та DJ Nana.

У першому конкурсі один учасник від кожної команди з закритими очима куштував страву-оригінал від Ектора за великий ширмою, щоб його колеги нічого не зрозуміли. Після цього команди одночасно відгадували один і той самий рецепт. Та, яка приготує страву смачніше, отримувала 1 бал. Олександр Педан куштував наосліп від своєї команди червоних, а Слава Камінська ― від синіх. Краще в цьому конкурсі впоралася команда червоних, яка ідеально приготувала пасту путанеску.

У другому конкурсі судді приготували учасникам 12 коробок-загадок. Під кожною були заховані страви. Під коробкою з 3-ма зірками була складна страва, а там, де одна зірка, ― легка. Команди могли подати суддям необмежену кількість страв. Головне ― щоб вони були правильно приготовані. Перемагали ті, хто набирали найбільшу кількість зірок. У результаті червоні знову виграли, ще й з величезним відривом ― 16:8!

У третьому конкурсі селебріті мали зробити окрошку з рибою. Проте готувати вони повинні були з ускладненнями: в кінському сідлі, з вимкненими плитами тощо. Ускладнення діставалися учасникам після вікторини: якщо правильно відповіси на запитання Ектора ― отримаєш легке ускладнення. У це важко повірити, але в 3 конкурсі виграла команда синіх! Тому вперше в шоу «МастерШеф. CELEBRITY» була нічия!

