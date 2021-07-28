Побалувати себе смачним домашнім лобіо ― просто. Особливо на карантині! Переможець «МастерШеф»-9 Сергій Денисов розповів, як приготувати дуже смачне лобіо в домашніх умовах. Детальніше ― в матеріалі!

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Інгредієнти:

квасоля ― 500 г

кінза

сіль

часник

ріпчаста цибуля

селера

аджика

лавровий лист

білий винний оцет

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Спосіб приготування:

Беремо будь-який улюблений сорт квасолі і замочуємо на ніч. Вранці воду зливаємо і заливаємо холодною водою. Даємо закипіти і зменшуємо до середнього вогню. Беремо кінзу, сіль, часник і розтираємо в ступці. Коли квасоля зварилася, потрібно трохи пом’яти боби: густина може бути будь-якою, кому яка подобається, головне ― не перетворюйте на суп. Додаємо сиру дрібно нарізану цибулю з пореєм і варимо ще хвилин 20. Потім додаємо часникову суміш і селеру. Потрібно ще додати аджику, чорний перець, лавровий лист і залишити страву на 10 хв. насичуватися. Вимикаємо вогонь і не чіпаємо 5―10 хв., а потім вливаємо білий винний оцет. Беремо гарячий корж, зачерпуємо ароматну квасолю, відкушуємо хрустку гурійську капусту і додаємо трохи вогнику у вигляді маринованого гостренького перцю, шматочок редиски, все це вприкуску зі свіжою зеленню!

Смачного!

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