Побаловать себя вкусным домашним лобио ― просто. Особенно на карантине! Победитель «МастерШеф»-9 Сергей Денисов рассказал, как приготовить вкуснейшее лобио в домашних условиях. Подробнее ― в материале!

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Ингредиенты:

фасоль — 500 г

кинза

соль

чеснок

репчатый лук

сельдерей

аджика

лавровый лист

белый винный уксус

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Способ приготовления:

Берем любой любимый сорт фасоли и замачиваем на ночь. Утром воду сливаем и заливаем холодной водой. Даем закипеть и убавляем до среднего огня. Берем кинзу, соль, чеснок и растираем в ступке. Когда фасоль сварилась, нужно слегка помять бобы: густота может быть любой, кому какая нравится, главное ― не превращайте в суп. Добавляем сырой мелко нарезанный репчатый лук с пореем и варим еще минут 20. Затем добавляем чесночную смесь и сельдерей. Нужно еще добавить аджику, черный перец, лавровый лист и оставить блюдо на 10 мин. насыщаться. Выключаем огонь и не трогаем 5–10 мин., а затем вливаем белый винный уксус. Берем горячую лепешку, зачерпываем ароматную фасоль, откусываем хрустящую гурийскую капусту и добавляем немного огонька в виде маринованного остренького перца, кусь редиски, все это в прикуску со свежей зеленью!

Приятного аппетита!

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