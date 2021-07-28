Лобио: рецепт от победителя «МастерШеф»
28.07.2021
Побаловать себя вкусным домашним лобио ― просто. Особенно на карантине! Победитель «МастерШеф»-9 Сергей Денисов рассказал, как приготовить вкуснейшее лобио в домашних условиях. Подробнее ― в материале!
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Ингредиенты:
- фасоль — 500 г
- кинза
- соль
- чеснок
- репчатый лук
- сельдерей
- аджика
- лавровый лист
- белый винный уксус
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Способ приготовления:
- Берем любой любимый сорт фасоли и замачиваем на ночь.
- Утром воду сливаем и заливаем холодной водой. Даем закипеть и убавляем до среднего огня.
- Берем кинзу, соль, чеснок и растираем в ступке.
- Когда фасоль сварилась, нужно слегка помять бобы: густота может быть любой, кому какая нравится, главное ― не превращайте в суп.
- Добавляем сырой мелко нарезанный репчатый лук с пореем и варим еще минут 20.
- Затем добавляем чесночную смесь и сельдерей.
- Нужно еще добавить аджику, черный перец, лавровый лист и оставить блюдо на 10 мин. насыщаться.
- Выключаем огонь и не трогаем 5–10 мин., а затем вливаем белый винный уксус.
- Берем горячую лепешку, зачерпываем ароматную фасоль, откусываем хрустящую гурийскую капусту и добавляем немного огонька в виде маринованного остренького перца, кусь редиски, все это в прикуску со свежей зеленью!
Приятного аппетита!
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