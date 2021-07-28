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Лобио: рецепт от победителя «МастерШеф»

28.07.2021

Побаловать себя вкусным домашним лобио ― просто. Особенно на карантине! Победитель «МастерШеф»-9 Сергей Денисов рассказал, как приготовить вкуснейшее лобио в домашних условиях. Подробнее ― в материале!

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Ингредиенты:

  • фасоль — 500 г
  • кинза
  • соль
  • чеснок
  • репчатый лук
  • сельдерей
  • аджика
  • лавровый лист
  • белый винный уксус

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Способ приготовления:

  1. Берем любой любимый сорт фасоли и замачиваем на ночь.
  2. Утром воду сливаем и заливаем холодной водой. Даем закипеть и убавляем до среднего огня. 
  3. Берем кинзу, соль, чеснок и растираем в ступке.
  4. Когда фасоль сварилась, нужно слегка помять бобы: густота может быть любой, кому какая нравится, главное ― не превращайте в суп. 
  5. Добавляем сырой мелко нарезанный репчатый лук с пореем и варим еще минут 20.
  6. Затем добавляем чесночную смесь и сельдерей.
  7. Нужно еще добавить аджику, черный перец, лавровый лист и оставить блюдо на 10 мин. насыщаться.
  8. Выключаем огонь и не трогаем 5–10 мин., а затем вливаем белый винный уксус.
  9. Берем горячую лепешку, зачерпываем ароматную фасоль, откусываем хрустящую гурийскую капусту и добавляем немного огонька в виде маринованного остренького перца, кусь редиски, все это в прикуску со свежей зеленью!

Приятного аппетита! 

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