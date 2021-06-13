Сьогодні, 12 червня, о 23:00 відбувся прем’єрний показ 2 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки шоу «МастерШеф. Професіонали» зійшлися в поєдинку на головній кухні країни, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж було у другому випуску шоу?

У першій команді зібралися найбрутальніші представники світу кулінарії — м’ясники в червоних фартухах: Костя Лайпаков, Алік Мкртчян і Владислав Цимбалюк. А в синій команді — ті, хто може приготувати справжній десертний шедевр: Катерина Пєскова, Катерина Яблонська та Єфим Кравченко. Учасникам потрібно було позмагатися у трьох конкурсах, і команда з найбільшою кількістю балів отримувала срібну сковорідку — символ шоу «МастерШеф. CELEBRITY».

У першому конкурсі судді презентували справжній кухонний ринг! На ньому команди повинні були протистояти одна одній і битися за продукти. Професіонали мали здивувати авторськими стравами і вишуканими поєднаннями. Проте в суддів була головна умова — три основні інгредієнти мали стати зірками у стравах.

Переможець трьох кулінарних поєдинків забирав собі кращий інгредієнт з двох запропонованих. У першій дуелі професіоналам потрібно було філеювати кролика за 7 хвилин, із чим краще впоралися м’ясники ― команда червоних. У другій дуелі зробити сферу з карамельної павутинки ліпше вдалося команді синіх ― кондитерам. У третій дуелі потрібно було приготувати амісбуш із шести інгредієнтів за 10 хвилин! У результаті саме м’ясники отримали найкращі продукти. Далі професіонали мали зробити за 45 хвилин страву, головними елементами якої були: буряк, шоколад, сир філадельфія та ін. Перемогу вибороли знову червоні.

А от у другому конкурсі один із учасників від кожної команди повинен був усі необхідні інгредієнти знайти в темній кімнаті страху. Делегат, який ішов туди, мав узяти 6 продуктів і всі їх використати у страві. Червоні повинні були приготувати основну страву з м’яса, а сині — повноцінний десерт. Побороти свої страхи наважились Катерина Пєскова та Костя Лайпаков!

Врешті-решт учасники презентували свої страви журі. Та одна з них — десерт команди синіх — просто розлютила Ектора Хіменеса-Браво! Кондитери приготували огидний десерт, який не дотягнув навіть до рівня аматорів. Тому Ектор не захотів його куштувати! Тож команда червоних отримала три бали за попередні конкурси.

У третьому конкурсі професіонали мали змогу приготувати будь-яку страву, проте в непростих умовах: 12 жорстких ускладнень, які зробили процес приготування незабутнім! Величезний костюм кукурудзи, прапор, який потрібно було тримати весь конкурс, кайданки, якими зв’язували двох учасників команди, тощо. Команди по черзі вибирали конкурентам ускладнення, з якими ті готували страви за 45 хвилин.

Найкраще з цим конкурсом упоралася команда червоних, яка приготувала качку, мариновану в паприці, з картоплею та грибами шіїтаке. А от десерт синіх — пташине молоко з бісквітом та солоною карамеллю — був засолодким. Саме тому в 2 випуску шоу «МастерШеф. CELEBRITY» перемогла команда червоних — м’ясники Костя Лайпаков, Алік Мкртчян і Владислав Цимбалюк!

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