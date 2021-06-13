Сегодня, 12 июня, в 23:00 состоялся премьерный показ 2 выпуска грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Самые яркие звезды шоу «МастерШеф. Профессионалы» сошлись на главной кухне страны для того, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Что же было во втором выпуске шоу?

В первой команде собрались самые брутальные представители мира кулинарии ― мясники в красных фартуках: Костя Лайпаков, Алик Мкртчян и Владислав Цымбалюк. А в синей команде ― те, кто может приготовить настоящий десертный шедевр: Екатерина Пескова, Екатерина Яблонская и Ефим Кравченко. Участникам нужно было посоревноваться в трех конкурсах, и команда с наибольшим количеством баллов получала серебряную сковородку ― символ шоу «МастерШеф. CELEBRITY».

В первом конкурсе судьи презентовали настоящий кухонный ринг! На нем команды должны были противостоять друг другу и бороться за продукты. Профессионалы должны были удивить авторскими блюдами и изысканными сочетаниями. Но у судей было главное условие ― три основных ингредиента должны были стать звездами в блюдах.

Победитель трех кулинарных поединков забирал себе лучший ингредиент из двух предложенных. В первой дуэли профессионалам нужно было филировать кролика за 7 минут, с чем лучше справились мясники ― команда красных. Во второй дуэли сделать сферу из карамельной паутинки лучше удалось команде синих ― кондитерам. В третьей дуэли нужно было приготовить амисбуш из шести ингредиентов за 10 минут! В результате именно мясники получили лучшие продукты. Далее профессионалам нужно было сделать за 45 минут блюдо, главными элементами которого были: свекла, шоколад, сыр филадельфия и др. Победу завоевали снова красные.

А вот во втором конкурсе один из участников от каждой команды должен был найти все необходимые продукты в темной комнате страха. Делегат, который отправлялся туда, должен был взять 6 продуктов и все их использовать в блюде. Красные должны были приготовить основное блюдо из мяса, а синие ― полноценный десерт. Преодолеть свои страхи решились Екатерина Пескова и Костя Лайпаков!

В конце концов участники презентовали свои блюда жюри. Но одно из них ― десерт команды синих ― привело в ярость Эктора Хименеса-Браво! Кондитеры приготовили отвратительный десерт, который не дотянул даже до уровня любителей. Поэтому Эктор не захотел его пробовать! В итоге команда красных получила три балла за предыдущие конкурсы.

В третьем конкурсе профессионалы могли приготовить любое блюдо, но в непростых условиях: 12 жестких осложнений, которые сделали процесс приготовления незабываемым! Огромный костюм кукурузы, флаг, который нужно было держать весь конкурс, наручники, которыми связывали двух участников команды, и т. п. Команды по очереди выбирали конкурентам осложнения, с которыми те готовили блюда за 45 минут.

Лучше с этим конкурсом справилась команда красных, которая приготовила утку, маринованную в паприке, с картофелем и грибами шиитаке. А вот десерт синих ― птичье молоко с бисквитом и соленой карамелью ― был слишком сладким. Поэтому во 2 выпуске шоу «МастерШеф. CELEBRITY» победила команда красных ― мясники Костя Лайпаков, Алик Мкртчян и Владислав Цымбалюк!

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