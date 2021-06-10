«МастерШеф. CELEBRITY» в різних країнах

«МастерШеф. CELEBRITY» ― це змагальне кулінарне шоу, що набуло популярності у 18 країнах світу. У Великій Британії його випускає BBC вже цілих 16 років! Ми вам розповімо докладніше про ті адаптації, де формат здобув найбільшу популярність.

Велика Британія

Саме на британському ТБ зародився формат «MasterChef», від якого згодом відгалузився проєкт, де своїми кулінарними здібностями міряються знаменитості. У Великій Британії шоу «Celebrity MasterChef» виходить уже 16 років ― з 2006 по 2021! До складу журі входять: Кеті Прайс, Кем Четінай і Джо Сваш. У Британії просто обожнюють дивитися «МастерШеф»! У них випускають 4 версії проєкту, три з яких уже успішно показують і в Україні: «МастерШеф. Аматори», «МастерШеф. Професіонали» і «МастерШеф. CELEBRITY». Торік через пандемію зйомки «Celebrity MasterChef» скасували, але всю Велику Британію схвилювала чудова новина: шоу повернеться в 2021 році!

Австралія

«Celebrity MasterChef Australia» ― це адаптація британського шоу. Виробництво почалося у вересні 2009 року, а прем’єра на каналі Network Ten відбулася 30 вересня 2009 року.

Колишній рекордсмен світу і призер Олімпійських ігор Імон Салліван виграв перший сезон шоу і отримав 50 000 доларів для благодійної організації Swim Survive Stay Alive.

У лютому 2010 року виконавчий продюсер Марк Феннессі заявив, що сумнівається, що шоу повернеться на другий сезон. Проте вже 25 травня 2021 року було оголошено, що запущений другий сезон «Celebrity MasterChef Australia», через 12 років після виходу першого випуску. Прем’єрний випуск повинен вийти в ефір наприкінці 2021 року. Енді Аллен, Мелісса Леонг і Джок Зонфрілло візьмуть на себе роль суддів у новому сезоні.

Італія

У 2017 році Італія вперше побачила шоу «Celebrity MasterChef». Перший сезон завершився перемогою актриси Роберти Капуа. Суддями шоу були найкращі італійські шеф-кухарі і ресторатори: Бруно Барб’єрі, Лідія Бастіаніч і Алессандро Боргезе. Перший сезон виходив в ефір з 13 березня по 10 квітня 2014 року. Після трьох сезонів виробництво проєкту було призупинено. Перші сезони «Celebrity MasterChef» були одними з найбільш рейтингових реаліті-шоу в Італії.

Іспанія

Шоу «Celebrity MasterChef» надзвичайно популярне в Іспанії. До четвертого сезону його вела популярна актриса, телеведуча і переможниця конкурсів краси Єва Гонсалес разом з одним з найкращих кухарів Іспанії та керівником кухні ABaC у Барселоні Жорді Крусом. Як і в аматорській версії, суддями шоу є Саманта Вальєхо-Нагера і Пепе Родрігес. Прем’єра першого сезону відбулася 6 листопада 2016 року. Шоу транслюють донині.

Колумбія

«MasterChef Celebrity» в Колумбії знімають уже четвертий сезон. У 2019 проєкт переміг у номінації «Найкраще реаліті-шоу країни». Це третій формат «МастерШеф» у Колумбії після трансляції двох сезонів традиційного «MasterChef» (боротьба кухарів-аматорів) і одного сезону «MasterChef Junior» (змагання серед дітей).

Формат заснований на однойменному британському кухонному телешоу. RCN Televisión виробляє програму у співпраці з Shine International. Офіційна прем’єра першого сезону вийшла 5 червня 2018 року. Шоу виходить в ефір у прайм-таймі з понеділка по п’ятницю. Веде його одна з найпопулярніших телеведучих Колумбії ― Клаудія Бахамон. А функцію журі виконують всесвітньо відомі шеф-кухарі: Хорхе Рауш, Ніколас де Субіру Гомес і Крістофер Карпентьє.

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