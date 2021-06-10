«МастерШеф. CELEBRITY» в разных странах

«МастерШеф. CELEBRITY» ― это соревновательное кулинарное шоу, которое пользуется популярностью в 18 странах мира. В Великобритании его выпускает BBC уже целых 16 лет! Мы вам расскажем подробнее о тех адаптациях, где формат обрел самую большую популярность.

Великобритания

Именно на британском ТВ зародился формат «MasterChef», от которого впоследствии ответвилось шоу, в котором своими кулинарными способностями меряются знаменитости. В Великобритании «Celebrity MasterChef» выходит уже 16 лет ― с 2006 по 2021! В состав жюри входят: Кэти Прайс, Кем Четинай и Джо Сваш. В Британии просто обожают смотреть «МастерШеф»! У них выпускают 4 версии программы, три из которых уже успешно показывают и в Украине: «МастерШеф. Аматоры», «МастерШеф. Профессионалы» и «МастерШеф. CELEBRITY». В прошлом году из-за пандемии съемки «Celebrity MasterChef» отменили, но всю Великобританию взбудоражила отличная новость: шоу вернется в 2021 году!

Австралия

«Celebrity MasterChef Australia» ― это адаптация британского шоу. Производство началось в сентябре 2009 года, а премьера на канале Network Ten состоялась 30 сентября 2009 года.

Бывший рекордсмен мира и призер Олимпийских игр Имон Салливан выиграл первый сезон шоу и получил 50 000 долларов для благотворительной организации Swim Survive Stay Alive.

В феврале 2010 года исполнительный продюсер Марк Феннесси заявил, что сомневается, что шоу вернется на второй сезон. Но уже 25 мая 2021 года было объявлено, что запущен второй сезон «Celebrity MasterChef Australia», через 12 лет после выхода первого выпуска. Премьерный выпуск должен выйти в эфир в конце 2021 года. Энди Аллен , Мелисса Леонг и Джок Зонфрилло возьмут на себя роль судьев в новом сезоне.

Италия

В 2017 году Италия впервые увидела шоу «Celebrity MasterChef». Первый сезон завершился победой актрисы Роберты Капуа. Судьями шоу были самые лучшие итальянские шеф-повара и рестораторы: Бруно Барбьери, Лидия Бастианич и Алессандро Боргезе. Первый сезон выходил в эфир с 13 марта по 10 апреля 2014 года. После трех сезонов производство шоу было приостановлено. Первые сезоны «Celebrity MasterChef» были одними из самых рейтинговых реалити-шоу в Италии.

Испания

Шоу «Celebrity MasterChef» пользуется огромной популярностью в Испании. До четвертого сезона его вела популярная актриса, телеведущая и победительница конкурсов красоты Ева Гонсалес вместе с одним из лучших поваров Испании и руководителем кухни ABaC в Барселоне Жорди Крусом. Как и в аматорской версии, судьями шоу являются Саманта Вальехо-Нагера и Пепе Родригес. Премьера первого сезона состоялась 6 ноября 2016 года. Проект показывают и по сегодняшний день.

Колумбия

«MasterChef Celebrity» в Колумбии снимают уже четвертый сезон. В 2019 году проект победил в номинации «Лучшее реалити-шоу страны». Это третий формат «МастерШеф» в Колумбии после трансляции двух сезонов традиционного «MasterChef» (состязания аматоров) и одного сезона «MasterChef Junior» (соревнования среди детей).

Формат основан на одноименном британском кухонном телешоу. RCN Televisión производит программу в сотрудничестве с Shine International. Официальная премьера первого сезона вышла в эфир 5 июня 2018 года. Шоу демонстрируют в прайм-тайме с понедельника по пятницу. Ведет его одна из самых популярных телеведущих Колумбии ― Клаудиа Бахамон. А функцию жюри выполняют всемирно известные шеф-повара: Хорхе Рауш , Николас де Субириа Гомес и Кристофер Карпентье.

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