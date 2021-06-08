Телеканал СТБ готує грандіозний літній сюрприз для всіх українців — зірковий сезон легендарного кулінарного проєкту «МастерШеф». Уперше на українському ТБ найяскравіші знаменитості шоу-бізнесу і актори, телеведучі та учасники улюблених глядачами проєктів, популярні танцюристи і сімейні пари зберуться на найвідомішій кухні країни, щоб показати свої кулінарні таланти. Дата старту шоу «МастерШеф. CELEBRITY» ― далі в матеріалі!

У кожному випуску проєкту «МастерШеф. CELEBRITY» мірятися кулінарною майстерністю будуть дві зіркові команди. Їм доведеться повністю зануритися в неповторну атмосферу кухні «МастерШеф» і позмагатися в легендарних конкурсах проєкту. Наприклад, розгадати «кулінарного крокодила», приготувати страву без традиційних девайсів або ж виграти естафету.

Шоу виходитиме з 12 червня щосуботи о 21:00.

У кулінарних баталіях схрестять ножі мегазірки: Джамала, Слава Камінська, Ольга Сумська, Наталія Могилевська, Даша Астаф’єва, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрій Ткач, Віталій Козловський, Мішель Андраде, Сергій і Сніжана Бабкіни, Олександра Заріцька, Надія Матвєєва, Євген Кот, Олена Шоптенко та ін.

Хто із зірок виявиться найкращим кулінаром, визначать судді: іменитий шеф-кухар, незмінний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво і шоумен та улюблений ведучий СТБ Дмитро Танкович.

Переможець отримає ексклюзивний девайс істинного «МастерШефа», який стане предметом заздрості серед зірок шоу-бізнесу, — срібну сковороду!

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