Телеканал СТБ готовит грандиозный летний сюрприз для всех украинцев ― звездный сезон легендарного кулинарного проекта «МастерШеф». Впервые на украинском ТВ яркие знаменитости шоу-бизнеса и актеры, телеведущие и участники любимых зрителями проектов, популярные танцоры и семейные пары соберутся на самой главной кухне страны, чтобы показать свои кулинарные таланты. Дата старта шоу «МастерШеф. CELEBRITY» ― далее в материале!

В каждом выпуске проекта «МастерШеф. CELEBRITY» меряться кулинарным мастерством будут две звездные команды. Им придется полностью окунуться в неповторимую атмосферу кухни «МастерШеф» и посоревноваться в легендарных конкурсах проекта. Например, разгадать «кулинарного крокодила», приготовить блюдо без традиционных девайсов или же выиграть эстафету.

Шоу будет выходить с 12 июня по субботам в 21:00.

В кулинарных баталиях скрестят ножи мегазвезды: Джамала, Слава Каминская, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Даша Астафьева, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрий Ткач, Виталий Козловский, Мишель Андраде, Сергей и Снежана Бабкины, Александра Зарицкая, Надежда Матвеева, Евгений Кот, Алена Шоптенко и др.

Кто из звезд окажется лучшим кулинаром, определят судьи: именитый шеф-повар, неизменный судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво и шоумен и любимый ведущий СТБ Дмитрий Танкович.

Победитель получит эксклюзивный девайс «МастерШеф», который станет предметом зависти среди звезд шоу-бизнеса, ― серебряную сковороду!

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