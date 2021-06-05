Сьогодні, 5 червня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачили фінальний 18 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивували учасники у фіналі шоу? Читайте просто зараз!

Розпочався грандіозний фінал на кухні «МастерШеф. Професіонали»-3! Трійка найсильніших учасників сезону здолала тяжкий шлях, щоб опинитися в числі найкращих. Вони отримали останній шанс довести свій неперевершений кулінарний талант і винятковість. Хто ж удостоївся гордого звання переможця третього сезону?

Фінал «МастерШеф. Професіонали»-3

Для того, щоб підтримати фіналістів, на кухню проєкту повернулися учасники третього сезону! На першому випробуванні професіоналам потрібно було побороти свої кулінарні страхи: добре впоратися з тим завданням, за яке раніше вони отримали чорний фартух. Так, Елеонорі потрібно було з відходів приготувати закуску, основну страву та десерт ресторанного рівня для Гретти Тумберг із використанням мінімальної кількості електроенергії.

Владислав повинен був відгадати ребуси і приготувати чотири класичні страви. Судді куштували лише ті, які були вгадані. Віктор мусив зробити максимальну кількість нових страв із того, що він знайде в холодильнику. Миколі теж дісталося непросте завдання: відтворити у своїй страві предмет ― кукурудзу.

Лілії потрібно було пройти випробування, у якому вона допомагала Екторові показати кулінарну Україну. Перед нею була мапа світу з пронумерованими 12 країнами та гральні кубики. Дівчина мала приготувати чотири страви, котрі представляли країни, номери яких випали їй на кубиках. Судді куштували і відгадували. Лілі випали Туреччина, Казахстан, Швеція та Австралія.

На приготування всіх страв судді виділили учасникам 2 години. У результаті Елеонора приготувала серф-енд-терф із курки, сібасу та яловичини, цибулю порей конфі з креветковою олією і соус на основі білого вина. Усі смаки в цій страві чудово поєднувалися між собою і візуально вона була хорошою. Закуску куштував Володимир Ярославський. Йому шефиня подала рублений сібас з овочами, заправкою на основі випареного білого вина і чипс зі шкіри сібасу. Судді сподобалася страва, яка була виконана на високому рівні. На десерт дівчина подала заварний крем з бісквітом і маринованою морквою. Страва здивувала Ольгу Мартиновську свіжістю та балансом смаків.

Владислав подав тільки три страви, адже четверту, яка була зашифрована в іншому конверті, він не вгадав. На перше шеф зробив цибулевий суп з тортильєю. Однак суп був занадто солодкий, і Ектору не вистачало багета. На основне Влад приготував запечену креветку зі шпинатом, яку куштував Володимир. Вона була недоготованою і вершків було забагато. Десерт чурас, який куштувала Ольга Мартиновська, вийшов смачним, але не до кінця відповідав оригіналу, бо всередині був порожнім.

Віктор приготував котлету з м’яса та риби з овочевою піною. На смак, за словами Ектора, вона була неймовірна, адже суддя з’їв її до останньої ложки. Володимир куштував смажені крокети з картоплі та бекону і айолі з оливок. Суддя не очікував таких фантастичних смаків від звичайної смаженої картоплі. На десерт шеф приготував білий вершковий крем з бісквітом, який візуально був гармонійним, однак смаку не вистачало екстравагантності.

Микола Люлько зробив початок кукурудзи з карамелі, чизкейку і білого шоколаду. Ектору сподобався і зовнішній вигляд страви, і бездоганний смак. Лілія приготувала баранину з картоплею та вермішеллю, і судді одразу вгадали, що це страва з Казахстану. Однак їм не вистачило бульйону. Турецький лахмаджун журі теж угадало, і хоч зовнішньо страва не була схожа на оригінальну східну, але на смак була хорошою. Тільки дві страви з чотирьох суддям вдалося відгадати. Тому за їхні рішенням за крок до суперфіналу проєкт залишили Лілія і Владислав.

Суперфінал «МастерШеф. Професіонали»-3

Останній конкурс на проєкті «МастерШеф. Професіонали»-3 був неймовірно запеклим, адже почався суперфінал! За перемогу в шоу боролися Микола, Віктор та Елеонора. За правилами проєкту в суперфіналі учасники повинні приготувати за 2,5 год закуску, основну страву і десерт.

Віктор приготував страви у фотоконцепції київського Подолу. Він показував суддям світлини місць, де виріс, і презентував страви у заданій тематиці. Закуску юний шеф приготував у вигляді вагончика поїзда: це був печений буряк з випареним портвейном у горіховій паніровці з панакотою, зробленою з олії грецького горіха та випареного темного пива, і чипс із бурякової пудри. Судді були в захваті від теплої та атмосферної концепції, однак консистенція панакоти була защільною і не вистачало складних смаків.

Елеонора у своїх стравах об’єднала концепції різних кухонь світу. На закуску вона приготувала рапани з топінамбуром, серцем голуба, глазурованим цибулевим соусом та кремом із коренеплодів і топінамбура. Презентація була сучасною, але рапани, на думку суддів, повинні бути м’якшими.

Микола зробив страви у концепції власного життєвого шляху. На закуску він подав суші у вигляді коралів, які приготував із залоз з каре ягня і еспуми з устриць. Також був тартар з огірка і яблука, сир шевро та синій цикорій. Презентація була на високому рівні, а смаки, за словами суддів, ― бездоганними. Проте Ектору було трішки забагато яскравих смаків у закусці.

Як основну страву Віктор подав судак з пюре з пастернаку та печеного часнику і соусом з ікри щуки та воску. Презентація була яскравою, однак страва мала дещо дитячий вигляд. У ній не було чути воску, а спаржа була сирою. Сама ідея була хорошою, але не довершеною.

Елеонора на основне приготувала голуба в глазурі з міса, крокет із печеної селери та яблука і соус із коренеплодів на яловичих кістках. Ектор був у захваті від презентації, адже вона була по-справжньому ексклюзивною! Дівчина подала голуба в сіні та глиняному посуді. Його смаку здивувалися всі судді ― і з’їли все до останнього шматочка.

Друга страва Миколи була в стилі океану ― чорна тріска, маринована у соєвому соусі з додаванням місо-пасти, з соусом та пюре з батату і моркви. Від презентації Миколи судді теж були в захваті. Навіть найменші дрібниці, за їхніми словами, були продумані досконало. Страва була смачною, красивою і добре скомбінованою.

На десерт Віктор приготував істинно київську страву ― київський торт! Десерт був гарно збалансований за рівнем соковитості і всі компоненти були приготовлені правильно за майже класичним рецептом. Проте суддям хотілося, щоб Віктор додав у десерт якусь власну родзинку.

Елеонора приготувала на десерт морозиво з грушею, корицею, шоколадним бісквітом, заварним кремом, чорним шоколадом, соусом малина-юзу та горіхами. Від презентації Ектор та Оля були в захваті, але груша з шоколадом не дуже гармонійно поєднувалися між собою,

Микола зробив десерт у стилі гори Аляска. Він складався з бісквіту дакуаз з лимонною цедрою, гіркої кави, прошарку малинового желе з розмарином і морозива з буряку та чорної смородини. Презентація була гарною, однак десерту не вистачало трішки кислинки, і розмарин домінував над усіма інгредієнтами.

Найменше помилок, за рішенням суддів, припустилася Елеонора. Саме тому переможцем третього сезону «МастерШеф. Професіонали» стала Елеонора Баранова!

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