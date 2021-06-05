Сегодня, 5 июня, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидели финальный 18 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем удивляли участники в финале шоу? Читайте прямо сейчас!

Начался грандиозный финал на кухне «МастерШеф. Профессионалы»-3! Тройка сильнейших участников сезона проделала тяжелый путь, чтобы оказаться в числе лучших. Они получили последний шанс доказать свой непревзойденный кулинарный талант и исключительность. Кто же удостоился гордого звания победителя третьего сезона?

Финал «МастерШеф. Профессионалы»-3

Для того, чтобы поддержать финалистов, на кухню проекта вернулись участники третьего сезона! На первом испытании профессионалам нужно было преодолеть свои кулинарные страхи: хорошо справиться с тем заданием, за которое ранее они получили черный фартук. Так, Элеоноре нужно было приготовить из отходов закуску, основное блюдо и десерт ресторанного уровня для Греты Тунберг с использованием минимального количества электроэнергии.

Владислав должен был разгадать ребусы и приготовить четыре классических блюда. Судьи пробовали только те, которые были угаданы. Виктору нужно было сделать максимальное количество новых блюд из того, что он найдет в холодильнике. Николаю тоже досталась непростая задача: повторить в блюде предмет ― кукурузу.

Лилии нужно было пройти испытание, в котором она помогала Эктору показать кулинарную Украину. Перед ней была карта мира с пронумерованными 12 странами и игральные кости. Девушка должна была приготовить четыре блюда, которые представляли страны, номера которых выпали на костях. А судьи пробовали и отгадывали. Ей выпали Турция, Казахстан, Швеция и Австралия.

На приготовление всех блюд судьи выделили участникам 2 часа. В результате Элеонора приготовила серф-энд-терф из курицы, сибаса и говядины, лук порей конфи с креветковым маслом и соус на основе белого вина. Все вкусы в этом блюде прекрасно сочетались между собой, и визуально оно было красивым. Закуску пробовал Владимир Ярославский. Ему шефиня подала рубленный сибас с овощами, заправкой на основе выпаренного белого вина и чипсами из кожи сибаса. Судье понравилось блюдо, которое было выполнено на высоком уровне. На десерт девушка подала заварной крем с бисквитом и маринованной морковью. Блюдо удивило Ольгу Мартыновскую свежестью и балансом вкусов.

Владислав подал только три блюда, ведь четвертое, которое было зашифровано в другом конверте, участник не угадал. На первое шеф сделал луковый суп с тортильей. Однако суп был слишком сладкий, и Эктору не хватало багета. На основное Влад приготовил запеченную креветку со шпинатом, которую пробовал Владимир. Она была сырой и сливок было много. Десерт чурас, который пробовала Ольга Мартыновская, был вкусным, но не до конца соответствовал оригиналу, потому что внутри был пустым.

Виктор приготовил котлету из мяса и рыбы с пеной из овощей. На вкус, по словам Эктора, она была невероятной, ведь судья съел все до последней ложки. Владимир пробовал жареные крокеты из картофеля и бекона и айоли из оливок. Судья не ожидал таких фантастических вкусов от обычной жареной картошки. На десерт шеф приготовил белый сливочный крем с бисквитом, который визуально был гармоничным, однако вкусам не хватало экстравагантности.

Николай Люлько сделал початок кукурузы из карамели, чизкейка и белого шоколада. Эктору понравился и внешний вид блюда, и безупречный вкус. Лилия приготовила баранину с картофелем и вермишелью, и судьи сразу угадали, что это блюдо из Казахстана. Однако им не хватило бульона. Турецкий лахмаджун тоже угадали судьи, и хотя внешне блюдо не было похожим на оригинальное восточное, по вкусам оно было хорошим. Только два блюда из четырех судьям удалось отгадать. Поэтому по решению жюри в шаге от суперфинала проект покинули Лилия и Владислав.

Суперфинал «МастерШеф. Профессионалы»-3

Последний конкурс на проекте «МастерШеф. Профессионалы»-3 был невероятно напряженным, ведь начался суперфинал! За победу в шоу боролись Николай, Виктор и Элеонора. По правилам проекта в суперфинале участники должны приготовить за 2,5 часа закуску, основное блюдо и десерт.

Виктор приготовил блюда в фотоконцепции киевского Подола. Он показывал судьям фото мест, где вырос, и представил блюда в заданной тематике. Закуску юный шеф приготовил в виде вагончика поезда: это была печеная свекла с выпаренным портвейном в панировке из ореха и панакота, сделанная из масла грецкого ореха и выпаренного темного пива, и чипс из свекольной пудры. Судьи были в восторге от теплой и атмосферной концепции, однако консистенция панакоты была слишком плотной и не хватало более сложных вкусов.

Элеонора в своих блюдах объединила концепции различных кухонь мира. На закуску она приготовила рапаны с топинамбуром, сердцем голубя, глазированным луковым соусом и кремом из корнеплодов и топинамбура. Презентация была современной, но рапаны, по мнению судей, должны быть помягче.

Николай сделал блюда в концепции собственного жизненного пути. На закуску он приготовил суши в виде кораллов из желез из каре ягненка и эспумы из устриц. Также был тартар из огурца и яблока, сыр шевро и синий цикорий. Презентация была на высоком уровне, а вкусы, по словам судей, ― безупречными. Но Эктору было слишком много ярких вкусов в закуске.

В качестве основного блюда Виктор приготовил судак, пюре из пастернака и печеного чеснока, соус из икры щуки и воска. Презентация была яркой, но блюдо имело немного детский вид. В нем не чувствовался воск, а спаржа была сырой. Сама идея была хорошей, но не совершенной.

Элеонора на основное приготовила голубя в глазури с миса, крокет из печеного сельдерея и яблока и соус из корнеплодов на говяжьих костях. Эктор был в восторге от презентации, ведь она была по-настоящему эксклюзивной! Девушка подала голубя в сене на глиняной посуде. А его вкус удивил всех судей ― они съели все до последнего кусочка.

Второе блюдо Николая было в стиле океана ― черная треска, маринованная в соевом соусе с добавлением мисо-пасты, с соусом и пюре из батата и моркови. От презентации Николая судьи тоже были в восторге. Даже самые незначительные мелочи, по их словам, были продуманы в совершенстве. Блюдо было вкусным, красивым и хорошо скомбинированым.

На десерт Виктор приготовил истинно киевское блюдо ― киевский торт! Десерт был хорошо сбалансирован по уровню сочности и все компоненты были приготовлены правильно за почти классическим рецептом. Но судьям хотелось, чтобы Виктор добавил в десерт какую-то собственную изюминку.

Элеонора приготовила на десерт мороженое с грушей, корицей, шоколадным бисквитом, заварным кремом, черным шоколадом, соусом малина-юзу и орехами. От презентации Эктор и Оля были в восторге, но груша с шоколадом не очень гармонично сочетались между собой.

Николай сделал десерт в стиле горы Аляска. Он состоял из бисквита дакуаз с лимонной цедрой, горького кофе, прослойки малинового желе с розмарином и мороженого из свеклы и черной смородины. Презентация была хорошей, однако десерту не хватало немного кислинки, и розмарин доминировал над всеми ингредиентами.

Меньше всего ошибок, по решению судей, допустила Элеонора. Именно поэтому победителем третьего сезона «МастерШеф. Профессионалы» стала Элеонора Баранова!

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