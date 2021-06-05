Раніше суперфіналіст шоу «МастерШеф. Професіонали» займався харчуванням «правителів» на всіх локаціях ― від дому до яхт. Зараз працює шеф-кухарем у ресторані «Аляска» і знімає свій проєкт для ютубу в форматі інтерв’ю з шефами. А як змінилося життя Миколи після участі в найкращому кулінарному шоу країни? Читайте просто зараз!

Як змінилося ваше життя після шоу?

Я не сказав би, що щось глобально змінилося, бо в мене до «МастерШеф» була активна життєва позиція, така залишилася і після. З огляду на те, що я вийшов у медійний простір, стало більше впізнаваності, став цікавіше і краще вести свої соцмережі. Роблю цікавий контент в інстаграмі і ютубі. На ютуб-каналі я веду «Готуємо рецепти» і комічну рубрику «Читаємо коменти з “МастерШеф”». Наразі я зібрав собі команду, можливо, це завдяки проєкту. Збільшилася кількість підписників в інстаграмі.

На ютубі ви знімаєте дуже багато кулінарного контенту. Аудиторія дуже зросла після шоу?

Я знімав відеоролики рецептів із шефами і знімав героїв нашого часу. І було так, що поступово підписники росли, але в невеликій кількості. А коли я зняв випуск «Читаємо коментарі під випуском “МастерШеф”», то підписники дуже рвонули! За два тижні ― плюс 4 тисячі! Тобто комічна тема дуже добре зайшла.

Ольга Мартиновська недавно запустила кулінарну академію. Ви не думали про те, щоб запустити свій кулінарний курс?

Я планував цим зайнятися ще до проєкту. Хочу зробити саме онлайн-курс. Я дуже сильно люблю свою професію і хочу нести в маси те, що робота кухаря ― дуже крута. І щоб самі кухарі, у першу чергу, полюбили свою справу. Для мене це дуже важливо, це моя місія в нашому кулінарному ремеслі. Кухарі ― це творці, художники! Та головне для мене ― любити себе і свою професію. І, звичайно ж, я хочу вплинути на освітній аспект нашої кулінарії. Однозначно, я не той, хто всього навчить. Але я можу бути тим, хто це створить і приверне людей з різними знаннями, які зможуть учити. Я мрію створити власну онлайн-школу, яка охопить великі території. І залучити до викладання крутих шеф-кухарів: з різними думками, з різним досвідом. Це має бути цікаво, адже люди, які пройшли через вогонь і воду, точно зможуть дати ґрунтовні знання.

А чому саме онлайн-курси?

Тому що це буде доступно всім. На жаль, щоб створювати офлайн-курси, потрібні великі бюджети. А якщо потрібні великі бюджети, то це виходить дуже дорого для самого споживача. Я не хочу, щоб люди, у яких особливо немає грошей, не могли купити мій курс. Я хочу, щоб звичайні хлопці могли купувати його. Хочу вплинути на більшість, а не вчити точково тих, у кого багато грошей. Мені цікаво зробити щось соціальне, круте, щоб говорили, що найкращі кулінарні курси ― у Миколи Люлька!

З ким із учасників спілкуєтеся з «МастерШеф. Професіонали»-3?

Зі Стеллою я був знайомий ще до проєкту, і після нього ми продовжуємо спілкуватися і працювати разом. Також я спілкуюся добре з Віктором Шайдецьким, він у мене теж зовсім недавно працював. А з Вадею Цимбалюком ми часто записуємо спільно відеоролики.

Ви змінили б концепцію свого меню в суперфіналі? Чи залишили б усе так, як було?

Ні. Я нічого, швидше за все, не змінював би. Єдине, що в мене не вийшло, ― це закуска і десерт. Але мені не дали зробити шоу-подачу. Зобна залоза, яка була в закусці, мала обдаватись технікою flambadou з яловичим жиром. Це було б дуже цікаво й ефектно! Але за технікою безпеки на знімальному майданчику не дозволили цього зробити. Як і підпалювати десерт перед подачею при суддях. І якби я це зробив, то ми з Елею нога в ногу точно не йшли б!

Які поради можете дати людям, котрі мріють стати учасниками шоу «МастерШеф. Професіонали»?

Не бути посередністю, а бути ентузіастом у будь-якій справі, яку ти починаєш! Коли я вирішив піти на проєкт і пройшов кастинг, за 3―4 місяці я почав готуватися до шоу. Я рекомендую всім добре набити руку, хто серйозно націлений на перемогу. Не будьте впертими і впевненими в тому, що все знаєте і все вмієте. Це нереально!

Моя дружина переглянула майже всі сезони проєкту, виписала всілякі конкурси, всі страви, які були, десерти, розбила їх по країнах, виписала мені всю базу, яка була доступна в інтернеті. І я це вивчав цілих три місяці! Три місяці я наполегливо вчив техніки і все одно все не вивчив! Я був підготовлений до кожного конкурсу, який був у нас на шоу до 3 сезону! Я приїжджав додому після роботи, а мене біля порога проганяла по конкурсах дружина. І таким чином я себе підготував морально до того, що відбуватиметься на шоу. Я сам подивився тільки один сезон ― другий, і ось зараз дивився наш третій і розумію, що потрібно вчити базу. А база ― вона величезна!

Найголовніше ― це зрозуміти, де в тебе слабина. Я чітко розумів, що моя слабина ― це кондитерське мистецтво, тому відразу взявся за нього! Я годинами пропрацьовував нугу і тільки на сьомий раз вона в мене вийшла. Потім винайшов свій снікерс, натс, твікс і баунті. Я вже знав, як це працює. Усі класичні десерти, соуси, текстури, бісквіти. Я запросив людину, яка знає молекулярну кухню, і він мені пояснив кожну текстуру. Так я готувався, і так я пропоную готуватися кожному!

Більше на тему: Радек Конечни: Я вже старий для участі в 4 сезоні!

Читайте нас також у Viber і Telegram