Ранее суперфиналист шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 занимался питанием «правителей» на всех локациях – от домов до яхт. Сейчас работает шеф-поваром в ресторане «Аляска» и снимает свой проект для Ютуба в формате интервью с шефами. А как изменилась жизнь Николая после участия в лучшем кулинарном шоу страны? Читайте прямо сейчас!

Как изменилась ваша жизнь после шоу?

Я бы не сказал, что что-то глобально изменилось, потому что у меня до «МастерШефа» была активная жизненная позиция, такая осталась и после. Учитывая то, что я вышел в медийное пространство, стало больше узнаваемости, стал интереснее и лучше вести свои соцсети. Делаю интересный контент в Инстаграме и Ютубе. На ютуб-канале я веду «Готовим рецепты» и комическую рубрику «Читаем комменты с “МастерШеф”». На данный момент я собрал себе команду, возможно, это благодаря проекту. Увеличилось количество подписчиков в Инстаграме.

На Ютубе вы снимаете очень много кулинарного контента. Аудитория сильно возросла после шоу?

Я снимал видеоролики рецептов с шефами и снимал героев нашего времени. И было так, что постепенно подписчики росли, но в небольшом количестве. А когда я снял выпуск «Читаем комментарии под выпуском “МастерШеф”», то подписчики очень рванули! За две недели — плюс 4 тысячи! То есть комическая тема очень хорошо зашла.

Ольга Мартыновская недавно запустила кулинарную академию. Вы не думали над тем, чтобы запустить свой кулинарный курс?

Я планировал этим заняться еще до проекта. Хочу сделать именно онлайн-курс. Я очень сильно люблю свою профессию и хочу нести в массы то, что работа повара — очень крутая. И чтобы сами повара, в первую очередь, полюбили свое дело. Для меня это очень важно, это моя миссия в нашем кулинарном ремесле. Повара — это творцы, художники! Но главное для меня — любить себя и свою профессию. И, конечно же, я хочу повлиять на образовательную сторону нашей кулинарии. Однозначно, я не тот, кто всему научит. Но я могу быть тем, кто это создаст и привлечет людей с разными знаниями, которые сумеют учить. Я мечтаю создать собственную онлайн-школу, которая охватит большие территории. И привлечь к преподаванию крутых шеф-поваров: с разными мнениями, с разным опытом. Это должно быть интересно, ведь ребята, которые прошли через огонь и воду, точно смогут дать толковые знания.

А почему именно онлайн-курсы?

Потому что это будет доступно всем. К сожалению, чтобы создавать офлайн-курсы, нужны большие бюджеты. А если нужны большие бюджеты, то это получается очень дорого для самого потребителя. Я не хочу, чтобы люди, у которых особо нет денег, не могли купить мой курс. Я хочу, чтобы обычные ребята могли покупать его. Хочу повлиять на большинство, а не учить точечно тех, у кого много денег. Мне интересно сделать что-то социальное, крутое, чтобы говорили, что лучшие кулинарные курсы — у Николая Люлько!

С кем из участников общаетесь с «МастерШеф. Профессионалы»-3?

Со Стеллой я был знаком еще до проекта, и после него мы продолжаем общаться и работать вместе. Также я общаюсь хорошо с Виктором Шайдецким, он у меня тоже совсем недавно работал. А с Вадей Цымбалюком мы часто записываем совместные видеоролики.

Изменили бы вы концепцию своего меню в суперфинале? Или оставили бы все так, как было?

Нет. Я бы ничего, скорее всего, не менял. Единственное, что у меня не получилось, — это закуска и десерт. Но мне не дали сделать шоу-подачу. Зобная железа, которая была в закуске, должна была обдаваться техникой flambadou с говяжьим жиром. Это было бы очень интересно и эффектно! Но по технике безопасности на съемочной площадке не разрешили этого сделать. Также как и поджигать десерт перед подачей при судьях. И если бы я это сделал, то мы бы с Элей нога в ногу точно бы не шли!

Какие советы можете дать людям, которые мечтают стать участниками шоу «МастерШеф. Профессионалы»?

Не быть посредственностью, а быть энтузиастом в любом деле, которое ты начинаешь! Когда я решил пойти на проект и прошел кастинг, за 3―4 месяца я начал подготавливаться к шоу. Я рекомендую всем хорошо приловчиться, кто серьезно нацелен на победу. Не быть упертым и уверенным в том, что все знаешь и все умеешь. Это нереально!

Моя жена пересмотрела почти все сезоны проекта, выписала всевозможные конкурсы, все блюда, которые были, десерты, разбила их по странам, выписала мне всю базу, которая была доступна в интернете. И я это изучал целых три месяца! Три месяца я упорно учил техники и все равно все не выучил! Я был подготовлен к каждому конкурсу, который был у нас на шоу до 3 сезона! Я приезжал домой после работы, а меня у порога прогоняла по конкурсам жена. И таким образом я себя подготовил морально к тому, что будет происходить на шоу. Я сам посмотрел только один сезон — второй, и вот сейчас смотрел наш третий и понимаю, что нужно учить базу. А база — она огроменная!

Самое главное — это понять, какая у тебя слабая сторона. Я четко понимал, что моя слабая сторона — это кондитерское искусство, поэтому сразу взялся за него! Я часами прорабатывал нугу и только на седьмой раз она у меня получилась. Потом изобрел свой сникерс, натс, твикс и баунти. Я уже знал, как это работает. Все классические десерты, соусы, текстуры, бисквиты. Я пригласил человека, который знает молекулярную кухню, и он мне объяснил каждую текстуру. Так я готовился, и так я предлагаю готовиться каждому!

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