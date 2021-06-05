Зовсім нещодавно талановита Елеонора працювала в ресторані «Fish & Pussycat Sushi Bar» у центрі Києва і збиралася в походи з кулінарним проєктом «Топот». Проте життя дівчини кардинально змінилося після перемоги в найкращому кулінарному шоу країни «МастерШеф. Професіонали». Що вона думає про роботу з Володимиром Ярославським? Чому пішла з «Fish & Pussycat Sushi Bar»? І на що витратить виграний мільйон? Читайте просто зараз!

Як змінилося ваше життя після проєкту?

Моє життя після шоу змінилося кардинально! Причому, мені здається, це сталося на наступний день після перемоги. Перше, що відбулося в моєму житті, ― це звільнення з «Fish & Pussycat Sushi Bar». Потім була підготовка проєкту разом з партнером ― ми запускаємо власну доставку їжі. Крім того, я працюю шеф-кухарем у новому ресторані Володимира Ярославського «Chef’s Table». Ми вирішили співпрацювати і подивитися, що з цього вийде. Також я займаюся активною підготовкою до конкурсу «Bocuse d’Or».

Коли Володимир Ярославський запропонував вам співпрацю?

Нещодавно я вечеряла в нього в ресторані, а через кілька днів ми випадково зустрілися в «Goodwine». Ми поговорили, і я повідомила про те, що йду з «Fish & Pussycat Sushi Bar». Володимир сказав, що якраз займається новим нестандартним проєктом. Ми піднялися на другий поверх, де розміщений ресторан, і я відразу відчула, що це місце просто вау! Тоді ми в один момент зрозуміли, що можна попрацювати разом! Ми нічого не планували заздалегідь, це був збіг обставин. Ніби так зійшлися зірки!

А як працюється під наставництвом Володимира Ярославського?

По-перше, це дуже круто і цікаво! І абсолютно новий досвід для мене! Робота з шефом-ресторатором відрізняється від роботи з просто рестораторами. І мені тут дуже подобається! Звичайно, іноді ми сперечаємося з Володимиром, бо в кожного з нас свій погляд. Але це дуже круто!

З ким із учасників шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 продовжуєте спілкування?

Зараз часу вільного майже немає, але найчастіше я спілкуюся з Льонею, він дуже мене підтримував! Ми добре дружимо і постійно передаємо привіти нашим сім’ям! Також я спілкуюся з Віталієм Нужним і Лідою.

Які у вас були емоції після перемоги?

Я не до кінця могла повірити в те, що це сталося. Адже коли довго-довго йдеш, то не до кінця усвідомлюєш, що ти вже на місці. У мене був шок, і я відчувала різні емоції: і радість, і подив. До самого фіналу я не могла повірити: це все реально чи ні? Ти починаєш вірити в чудеса! Це незрівнянні емоції!

Що будете робити з виграним мільйоном?

Поки не думала, але знаю точно: він полежить до кращих часів (усміхається. ― Прим. ред.).

Які поради можете дати людям, котрі мріють стати учасниками «МастерШеф. Професіонали»?

Готувати треба те, що хочеться, те, у чому впевнені, і бути собою. Так, може, це не завжди вітається, але, мені здається, краще залишатися собою і бути чесним щодо себе, чітко розуміти, для чого ти туди йдеш. Тому що проєкт тобі дає рівно те, чого ти хочеш. А якщо ти чесний перед самим собою ― отримаєш те, чого заслуговуєш!

Больше по теме: Радек Конечны: Я уже старый для участия в 4 сезоне!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ