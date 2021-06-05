Совсем недавно талантливая Элеонора работала в ресторане «Fish&Pussycat Sushi Bar» в центре Киева и собиралась в походы с кулинарным проектом «Топот». Но жизнь девушки кардинально изменилась после победы в лучшем кулинарном шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Что она думает о работе с Владимиром Ярославским? Почему ушла из «Fish&Pussycat Sushi Bar»? И на что потратит выигранный миллион? Читайте прямо сейчас!

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

Моя жизнь после шоу изменилась кардинально! Причем, мне кажется, это случилось на следующий день после победы. Первое, что произошло в моей жизни, — это уход из «Fish&Pussycat Sushi Bar». Потом была подготовка проекта вместе с партнером — мы запускаем собственную доставку еды. Кроме того, я работаю шеф-поваром в новом ресторане Владимира Ярославского «Chef’s Table». Мы решили посотрудничать и посмотреть, что из этого получится. Также я занимаюсь активной подготовкой к конкурсу «Bocuse d’Or».

Когда Владимир Ярославский предложил вам сотрудничество?

Недавно я ужинала у него в ресторане, а через несколько дней мы случайно встретились в «Goodwine». Мы поговорили, и я сообщила о том, что ухожу из «Fish&Pussycat Sushi Bar». Владимир сказал, что как раз занимается новым нестандартным проектом. Мы поднялись на второй этаж, где находится ресторан, и я сразу почувствовала, что это место прям вау! Тогда мы в один момент поняли, что можно поработать вместе! Мы ничего не планировали заранее, это было стечение обстоятельств. Будто так сошлись звезды!

А как работается под наставничеством Владимира Ярославского?

Во-первых, это очень круто и интересно! И совершенно новый опыт для меня! Работа с шефом-ресторатором отличается от работы с просто рестораторами. И мне здесь очень нравится! Конечно, иногда мы спорим с Владимиром, потому что у каждого из нас свой взгляд. Но это очень круто!

С кем из участников шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 продолжаете общение?

Сейчас времени свободного почти нет, но чаще всего я общаюсь с Леней, он очень меня поддерживал! Мы хорошо дружим и постоянно передаем приветы нашим семьям! Также я общаюсь с Виталием Нужным и Лидой.

Какие у вас были эмоции после победы?

Я не до конца могла поверить в то, что это случилось. Ведь когда долго-долго идешь, то не до конца осознаешь, что ты уже на месте. У меня был шок, и я испытывала разные эмоции: и радость, и удивление. До самого финала я не могла поверить: это все реально или нет? Ты начинаешь верить в чудеса! Это несравнимые эмоции!

Что будете делать с выигранным миллионом?

Пока не думала, но знаю точно: он полежит до лучших времен (улыбается. — Прим. ред.).

Какие советы можете дать людям, которые мечтают стать участниками «МастерШеф. Профессионалы»?

Готовить нужно то, что хочется, то, в чем уверены, и быть собой. Да, может, это не всегда приветствуют, но, мне кажется, лучше оставаться собой и быть честным по отношению к себе, четко понимать, для чего ты туда идешь. Потому что проект тебе дает ровно то, чего ты хочешь. А если ты честен перед самим собой — получишь то, чего заслуживаешь!

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