Уже завтра, 5 червня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікуваний 18 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники у фіналі шоу? Читайте просто зараз!

Грандіозний фінал на кухні «МастерШеф. Професіонали»-3! Трійка найсильніших учасників сезону здолала важкий шлях, щоб опинитися в числі найкращих. Вони отримають останній шанс довести свій неперевершений кулінарний талант і винятковість. Хто ж здобуде горде звання переможця третього сезону «МастерШеф. Професіонали»?

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3 випуск 18: хто переможе в грандіозному фіналі? У 18 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 учасники готуватимуть на батлі фіналі Подробиці 18 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 в матеріалі

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