Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«МастерШеф. Професіонали»-3 випуск 18: хто переможе в грандіозному фіналі?

04.06.2021

Уже завтра, 5 червня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікуваний 18 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники у фіналі шоу? Читайте просто зараз!

Грандіозний фінал на кухні «МастерШеф. Професіонали»-3! Трійка найсильніших учасників сезону здолала важкий шлях, щоб опинитися в числі найкращих. Вони отримають останній шанс довести свій неперевершений кулінарний талант і винятковість. Хто ж здобуде горде звання переможця третього сезону «МастерШеф. Професіонали»?

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3 випуск 18: хто переможе в грандіозному фіналі?

У 18 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 учасники готуватимуть на батлі фіналі Подробиці 18 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 в матеріалі

Більше на тему: Як склалася кар’єра найяскравіших учасників «МастерШеф. Професіонали» 1 і 2 сезонів

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

banijay logo

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати