Уже завтра, 5 июня, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 18 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники в финале шоу? Читайте прямо сейчас!

Грандиозный финал на кухне «МастерШеф. Профессионалы»-3! Тройка самых сильных участников сезона проделала тяжелейший путь, чтобы оказаться в числе лучших. Они получат последний шанс доказать свой непревзойденный кулинарный талант и исключительность. Кто же удостоится гордого звания победителя третьего сезона «МастерШеф. Профессионалы»?

Video: «МастерШеф. Профессионалы»-3 выпуск 18: кто победит в грандиозном финале? В 18 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 участники будут готовить в финале. Подробности 18 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3— в материале

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