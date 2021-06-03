Минулого тижня шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 за станом здоров’я залишила Стелла Клименко. У дівчини свій бізнес: вона готує соуси, маринади, конфітюри, варення. На кухні почала працювати з 16 років, ще під час навчання на архітектора. У Стелли величезний досвід роботи в Азії, Польщі та Європі. Вона відкривала заклад у Львові і була бренд-шефом у ресторані за кордоном. А чим Стелла Клименко займається після проєкту? Дізнайтеся в матеріалі!

Стелла, ми записуємо це інтерв’ю у львівському закладі «MolodoZeleno». Чим ви тут займаєтеся?

Я приїхала в «MolodoZeleno» допомогти команді оновити меню і запустити заклад, який відкриється на другому поверсі. Ми пропрацювали 68 страв за тиждень, і це було зовсім не просто! Але мені тут подобається, команда добре прийняла, і дуже хочеться тут залишити щось круте і пам’ятне!

Але ви не звільнялися з «Аляски»?

Звичайно, ні. Я слізливо благала шефа, щоб він відпустив на кілька тижнів, бо ми давно про це домовлялися. А ще я давно хотіла поїхати до Львова! (Усміхається. ― Прим. ред.).

З шефом, напевно, було не так важко домовитися, адже це Микола Люлько?

Ми добре спілкуємося, і він прекрасно розуміє мене. У нас хороші, дружні стосунки. Ми одне одного страхуємо на роботі. І насправді, я вже хочу повернутися до Києва і трохи осісти. Відчуваю, що втомлююся від поїздок, адже потрібно постійно адаптуватися і т.д. Це дуже цікаво, але є основна робота, якою я дуже дорожу. Ну, і плюс генерувати таку кількість ідей без перерви дуже складно. Загоряється червона лампочка.

Ви і Микола Люлько працюєте в одному закладі. Як вас на шоу відпустило керівництво?

Колю відпустили, тому що це Коля. Він справді дуже сильно підняв цей ресторан! А якщо він стане переможцем? Розумієте, яка це гордість для закладу?

Ви всі між собою зараз добре спілкуєтеся?

Звісно! У нас ідеальні робочі взаємини!

А на конкурсах проєкту ніхто нікого не «топив»?

Ні. По-перше, я хотіла, щоб Коля виграв. І зараз дуже цього хочу і вболіваю за нього.

Хіба ви не хотіли перемогти на шоу?

Ми домовилися про те, що ми не валимо одне одного до фіналу. Ми допомагаємо, доходимо до п’ятірки, а там уже переможе той, хто з нас буде найпрофесійнішим. Також ми разом вчилися на проєкті. Я, Вітя і Коля були на одній хвилі і спілкувалися абсолютно легко, просто і без напруги.

З проєкту ви пішли через те, що захворіли. Як ви тоді почувались?

Уже на другому конкурсі, коли до нас прийшли поважні гості та приїхали учасники другого сезону, я почувалась дуже погано. Коли я підійшла до адміністраторки і розповіла про своє самопочуття, вона відразу помітила: «У тебе температура!». Після цього я потрапила в лікарню. Але я розумію, що могла б бути у фіналі 100%! Було дуже неприємно… Приїхати додому, спостерігати за тим, як усі готуються до фіналу, скидають фото, а тебе там немає… І ти для цього нічого не зробила!

Усі дуже сильно переживали за ваше здоров’я. У соціальних мережах повно коментарів підтримки!

Це так приємно! Вчора, коли я прийшла додому і глянула кількість коментарів під своїм останнім постом в інстаграмі, то просто не могла в це повірити! Дві тисячі лайків і повідомлень! Я навіть не роздяглася і почала кожному відповідати. Це так приємно! Але й злісних коментарів вистачає. Учора, наприклад, мені прийшло найжорсткіше повідомлення! Я навіть не можу це вам прочитати …

Ви дружите з Євгеном Клопотенком уже багато років. Хто кого привів у кулінарію?

Ми одночасно почали займатися улюбленою справою. Років 14, напевно, вже. З Євгеном ми познайомилися на першій вуличній їжі в Києві. У той час він почав відкривати конфітюр, а я займалася тільки варенням. І ми з ним так добре спрацювалися! Він мені як брат. Навіть тоді, коли Женя став відомим і виграв «МастерШеф», ми з ним зустрічалися і не переставали спілкуватися. Я його сприймаю просто як людину, а не зірку. Він крутий!

Євген вас підтримував на проєкті?

Звісно! Ми з ним зідзвонювалися постійно!

Виходить так, що навіть на проєкті ви дружили тільки з хлопцями. А в соцмережах вам навіть приписували роман з Миколою Люльком!

Так, я читала… Мені писали різне, але найсмішніше: «Так і до коханки недалеко» (сміється. ― Прим. ред.). Я сміялася, адже вже тривалий час дружу з Колею та його дружиною і часто сиджу з їхньою донькою. Усі прекрасно все розуміють.

А вам пропонували перейти працювати в інший заклад?

Так, але я працюю в «Алясці», і мені все дуже подобається! Я дорожу своєю роботою, колегами, шефом і всім тим, що у мене є!

Нещодавно Ольга Мартиновська запустила власну кулінарну академію. Ви не думали про те, щоб створити свої кулінарні курси?

Я дуже сильно цього хотіла б, але коли? По-перше, у мене консалтинг, а по-друге, я права рука Колі. Якщо його немає на роботі, то все на мені. Я дуже багато працюю і часом навіть не встигаю побачити батьків. Звичайно, це дуже цікаво, але, може, це буде актуально тоді, коли все більш-менш устаканиться...

За кого ви вболіваєте на проєкті?

За Вітю і Колю. Вважаю їх сильними професіоналами своєї справи. Ну, і за Лілю вболіваю, звичайно! З нею була знайома до проєкту, ми разом працювали і жили. Ліля ― дуже сильна особистість! І для мене це дуже рідна людина! Я рада, що брала участь у «МастерШеф. Професіонали» з такими крутими людьми! Дуже класно, що нам вдалося тісно попрацювати з суддями. Проєкт дав дуже багато набутих знань, нових технік, і я вважаю, що, якщо у шефів є така можливість, то нею треба скористатися!

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