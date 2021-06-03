На прошлой неделе шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 по состоянию здоровья покинула Стелла Клименко. У девушки свой бизнес: она готовит соусы, маринады, конфитюры, варенье. На кухне начала работать с 16 лет, еще во время учебы на архитектора. У Стеллы огромный опыт работы в Азии, Польше и Европе. Она открывала заведения во Львове и была бренд-шефом в ресторане за границей. А чем Стелла Клименко занимается после проекта? Узнайте в материале!

Стелла, мы записываем это интервью во львовском заведении «MolodoZeleno». Чем вы здесь занимаетесь?

Я приехала в «MolodoZeleno» помочь ребятам обновить меню и запустить заведение, которое откроется на втором этаже. Мы проработали 68 блюд за неделю, и это было совсем не просто! Но мне здесь нравится, команда хорошо приняла, и очень хочется здесь оставить что-то крутое и запоминающееся!

Но вы не увольнялись из «Аляски»?

Конечно, нет. Я слезливо умоляла шефа, чтобы он отпустил на несколько недель, потому что мы давно об этом договаривались. А еще я давно хотела поехать во Львов! (Улыбается. — Прим. ред.).

С шефом, наверное, было не так тяжело договориться, ведь это Николай Люлько?

Мы хорошо общаемся, и он прекрасно понимает меня. У нас хорошие, дружеские отношения. Мы друг друга страхуем на работе. И на самом деле, я уже хочу вернуться в Киев и немного осесть. Чувствую, что устаю от поездок, ведь нужно постоянно адаптироваться и т.д. Это безумно интересно, но есть основная работа, которой я очень дорожу. Ну, и плюс генерировать такое количество идей без перерыва очень сложно. Загорается красная лампочка.

Вы и Николай Люлько работаете в одном заведении. Как вас на шоу отпустило начальство?

Колю отпустили, потому что это Коля. Он действительно очень сильно поднял этот ресторан! А если он станет победителем? Понимаете, какая это гордость для заведения!

Вы все между собой сейчас хорошо общаетесь?

Конечно! У нас идеальные рабочие взаимоотношения!

А на конкурсах проекта никто никого не «топил»?

Нет. Во-первых, я хотела, чтобы Коля выиграл. И сейчас очень этого хочу и болею за него.

Разве вы не хотели победить на шоу?

Мы договорились о том, что мы не валим друг друга до финала. Мы помогаем, доходим до пятерки, а там уже победит тот, кто из нас будет самым профессиональным. Также мы вместе учились на проекте. Я, Витя и Коля были на одной волне и общались абсолютно легко, просто и без напряга.

Из проекта вы ушли из-за болезни. Как вы себя тогда чувствовали?

Уже на втором конкурсе, когда к нам пришли уважаемые гости и приехали участники второго сезона, я себя чувствовала очень плохо. Когда я подошла к администратору и рассказала о своем самочувствии, она сразу заметила: «У тебя температура!». После этого я попала в больницу. Но я понимаю, что могла бы быть в финале 100%! Было очень неприятно… Приехать домой, наблюдать за тем, как все готовятся к финалу, скидывают фото, а тебя там нет… И ты для этого ничего не сделала!

Все очень сильно переживали за ваше здоровье. В социальных сетях полно комментариев поддержки!

Это так приятно! Вчера, когда я пришла домой и глянула количество комментариев под своим последним постом в Инстаграме, то просто не могла в это поверить! Две тысячи лайков и сообщений! Я даже не разделась и начала каждому отвечать. Это так приятно! Но и злостных комментариев хватает. Вчера, например, мне пришло самое жесткое сообщение! Я даже не могу это вам прочитать…

Вы дружите с Евгением Клопотенко уже много лет. Кто кого привел в кулинарию?

Мы одновременно начали заниматься любимым делом. Лет 14, наверное, уже. С Евгением мы познакомились на первой уличной еде в Киеве. В то время он начал открывать конфитюр, а я занималась только вареньями. И мы с ним так хорошо спелись! Он мне как брат. Даже тогда, когда Женя стал известным и выиграл «МастерШеф», мы с ним встречались и не переставали общаться. Я его воспринимаю просто как человека, а не звезду. Он крутой!

Евгений вас поддерживал на проекте?

Конечно! Мы с ним созванивались постоянно!

Выходит так, что даже на проекте вы дружили только с парнями. А в соцсетях вам даже приписывали роман с Николаем Люлько!

Да, я читала… Мне писали разное, но самое смешное: «Так и до любовницы недалеко» (смеется. — Прим. ред.). Я смеялась, ведь уже долгое время дружу с Колей и его женой и часто сижу с их дочкой. Все прекрасно все понимают.

А вам предлагали перейти работать в другое заведение?

Да, но я работаю в «Аляске», и мне все очень нравится! Я дорожу своей работой, коллегами, шефом и всем тем, что у меня есть!

Совсем недавно Ольга Мартыновская запустила собственную кулинарную академию. Вы не думали над тем, чтобы создать свои кулинарные курсы?

Я бы очень сильно этого хотела, но когда? Во первых, у меня консалтинги, а во-вторых, я правая рука Коли. Если его нет на работе, то все на мне. Я очень много работаю и иногда даже не успеваю увидеть родителей. Конечно, это очень интересно, но, может, это будет актуально тогда, когда все более-менее устаканится…

За кого вы болеете на проекте?

За Витю и Колю. Считаю их сильными профессионалами своего дела. Ну, и за Лилю болею, конечно! С ней была знакома до проекта, мы вместе работали и жили. Лиля — очень сильная личность! И для меня это очень родной человек! Я рада, что участвовала в «МастерШеф. Профессионалы» с такими крутыми людьми! Очень классно, что нам удалось поработать вплотную с судьями. Проект дал очень много приобретенных знаний, новых техник, и я считаю, что, если у шефов есть такая возможность, то ею нужно воспользоваться!

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