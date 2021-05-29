Сьогодні, 29 травня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачили довгоочікуваний 17 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивували учасники в сімнадцятому випуску? Читайте просто зараз!

У першому конкурсі учасники розділилися на пари, і кожна отримала свій холодильник. Всередині на них чекали напівфабрикати і рештки готових страв ― те, що зазвичай зберігається в холодильнику пересічної людини. Завдання полягало в тому, щоб уважно проаналізувати продукти на полицях, розібрати залишки і приготувати з них нові, цікаві страви, які вразять суддів. Наповненість холодильників у всіх була однакова. Перемогу здобувала команда, у якої журі приймало найбільшу кількість страв. На виконання завдання судді виділили учасникам півтори години.

Найгірше з цим конкурсом упоралась команда жовтих ― Еля і Віктор, яким добре вдалася лише одна страва. Тому вони отримали чорні фартухи.

Наступний конкурс вразив усіх ― то був батл сезонів! Найсильніші учасники другого сезону повернулися на кухню, щоб з’ясувати, який же сезон талановитіший і вміліший. Команди готували для дуже вимогливих і почесних гостей: співінвестора багатьох ресторанів, історика світової гастрономії, власника мережі ресторанів і, звичайно, суддів. Учасникам потрібно було створити вражаюче меню, щоб завоювати голос гостей. Позиції, сети, кількість страв ― усе залежало від команд.

Олександр Цвігун став капітаном 2 сезону. Його команда вирішила зробити три закуски (аеромус з кукурудзяної крупи і трюфелю, копчені ринги з місо та горіхами і сібас із соком мідій), дві основні страви (креветки з кальмарами і смаженим нутом, яловичина з фуа-грою та базиліком) і два десерти («Париж―Брест» зі смаженим кунжутом і вашер з вишнею).

Микола Люлько був капітаном 3 сезону, Стелла ― його су-шефом. Їхня команда зробила на закуску бейбі-гребінці з червоною ікрою і печену цибулю порей з копченим кремом із овочів. На основне вони готували філе дорадо на пару з цитрусами і пюре з топінамбуру. А на десерт ― морозиво-йогурт юзу з компоте з яблук і фенхелю та імбирним крамблом.

У підсумку майже всі страви обох команд вразили суддів. Саме тому за підрахунком голосів перемогла дружба!

На другий день випробувань кухню проєкту облетіла приголомшлива новина: Стелла захворіла і не братиме участі в подальших конкурсах шоу. Саме тому вона залишила проєкт за крок до фіналу. Через те, що профі третього сезону не здобули беззаперечної перемоги в минулому конкурсі, судді вирішили провести між ними голосування. Учасники писали на аркушиках ім’я людини, яка мала отримати чорний фартух. Сьогодні його одягнув Микола Люлько.

На конкурсі чорних боролися Елеонора, Віктор і Микола Люлько. За спинами учасників були діорами. Зазвичай їх можна побачити в музеях, проте настала черга поєднати це мистецтво з кулінарією. Кожен отримав свою діораму, створену за мотивами відомих кінострічок, а саме: «Інтерстеллар», «П’ятий елемент» і «Зоряні війни». На кожній з них не вистачало головного елемента ― планети. І учасники повинні були самостійно виготовити їх. Микола мав зробити Зірку смерті з «Зоряних війн», Елеонора ― Землю з «Інтерстеллар», а Віктор ― Планету з «П’ятого елемента». Судді виділили на це завдання 2,5 години.

Елеонора, на думку суддів, дуже добре попрацювала з фактурою: на страві було видно і океан, і гори, і ліси. Учасниця зробила сферу з шоколадного бісквіту з кількома видами крему і двома видами кюлі. Десерт був смачним, особливо мікс шоколаду і ягід.

Віктор приготував також красиву планету, і за стилістикою все було на найвищому рівні. Це була сфера з бісквіту з чипсами із печеного перцю та мусом на основі крем-чизу з горіхами. На смак десерт сподобався всім суддям, також їх потішила різноманітність структур.

Микола теж створив естетично приємну страву. Він зробив сферу з мусом, білим шоколадом, м’ятою, бісквітом з цедрою лайму та глазурованим білим шоколадом. Начинка була хрустка та освіжаюча, а поєднання смаків ― бездоганним.

Саме тому в 17 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 шоу не залишив ніхто, окрім Стелли Клименко, яка змушена була піти з проєкту за станом здоров’я.

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