Сегодня, 29 мая, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидели долгожданный 17 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем удивляли участники в семнадцатом выпуске? Читайте прямо сейчас!

В первом конкурсе участники разделились на пары, и каждая получила свой холодильник. Внутри их ждали полуфабрикаты и остатки готовых блюд ― то, что хранится в холодильнике обычного человека. Задача состояла в том, чтобы внимательно проанализировать продукты на полках, разобрать остатки и приготовить из них новые, интересные блюда, которые поразят судей. Наполненность холодильников у всех была одинаковой. Побеждала команда, у которой жюри принимало наибольшее количество блюд. На выполнение задания судьи выделили участникам полтора часа.

Хуже всего с этим конкурсом справилась команда желтых ― Эля и Виктор, у которых хорошо удалось только одно блюдо. Поэтому они получили черные фартуки.

Следующий конкурс поразил всех ― это был батл сезонов! Сильнейшие участники второго сезона вернулись на кухню, чтобы выяснить, какой же сезон талантливее и умелее. Команды готовили для очень требовательных и почетных гостей: соинвестора многих ресторанов, историка мировой гастрономии, владельца сети ресторанов и, конечно, судей. Участникам нужно было создать впечатляющее меню, чтобы завоевать голос гостей. Позиции, сеты, количество блюд ― все зависело от команд.

Александр Цвигун стал капитаном 2 сезона. Его команда решила сделать три закуски (аэромусс из кукурузной крупы и трюфеля, копченые ринги с мисо и орехами и сибас с соком мидий), два основных блюда (креветки с кальмарами и жареным нутом, говядина с фуа-грой и базиликом) и два десерта («Париж―Брест» с жареным кунжутом и вашер с вишней).

Николай Люлько был капитаном 3 сезона, Стелла ― его су-шефом. Их команда сделала на закуску бейби-гребешки с красной икрой и печеный лук порей с копченым кремом из овощей. На основное они готовили филе дорадо на пару с цитрусами и пюре из топинамбура. А на десерт ― мороженое-йогурт юзу с компоте из яблок и фенхеля и имбирным крамблом.

В итоге почти все блюда обеих команд поразили судей. Именно поэтому по подсчету голосов победила дружба!

На второй день испытаний кухню проекта облетела ошеломляющая новость: Стелла заболела и не будет участвовать в дальнейших конкурсах шоу. Именно поэтому она покинула проект в шаге от финала. Так как профи третьего сезона не достигли безоговорочной победы в прошлом конкурсе, судьи решили провести между ними голосование. Участники писали на листиках имя человека, который должен был получить черный фартук. Сегодня его надел Николай Люлько.

На конкурсе черных боролись Элеонора, Виктор и Николай Люлько. За спинами участников были диорамы. Обычно их можно увидеть в музеях, однако настал черед совместить это искусство с кулинарией. Каждый получил свою диораму, созданную по мотивам известных кинолент, а именно: «Интерстеллар», «Пятый элемент» и «Звездные войны». На каждой из них не хватало главного элемента ― планеты. И участники должны были самостоятельно изготовить их. Николай должен был сделать Звезду смерти из «Звездных войн», Элеонора ― Землю из «Интерстеллар», а Виктор ― Планету из «Пятого элемента». Судьи выделили на это задание 2,5 часа.

Элеонора, по мнению судей, очень хорошо поработала с фактурой: на планете были видны и океан, и горы, и леса. Участница сделала сферу из шоколадного бисквита с несколькими видами крема и двумя видами кюли. Десерт был вкусным, особенно микс шоколада и ягод.

Виктор тоже приготовил красивую планету, и по стилистике все было на высшем уровне. Это была сфера из бисквита с чипсами из печеного перца и муссом на основе крем-чиза с орехами. На вкус десерт понравился всем судьям, а также их порадовало разнообразие структур.

Николай также создал эстетически приятное блюдо. Он сделал сферу с муссом, белым шоколадом, мятой, бисквитом с цедрой лайма и глазированным белым шоколадом. Начинка была хрустящей и освежающей, а сочетание вкусов ― безупречным.

Именно поэтому в 17 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 шоу не покинул никто, кроме Стеллы Клименко, которая вынуждена была уйти с проекта по состоянию здоровья.

Больше по теме: «МастерШеф. Профессионалы» 2021: участники 3 сезона в полном составе

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ