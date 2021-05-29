«МастерШеф. Професіонали»-3: хто пройшов у фінал проєкту

Сьогодні, 29 травня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачили довгоочікуваний 17 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Крім цього, глядачі телеканалу СТБ вже знають 5 найкращих шеф-кухарів 3 сезону ! Хто пройшов у фінал проєкту? Читайте просто зараз!

Владислав Цимбалюк

На роботу кухарем Владислава надихнула британська шефиня, кулінарні курси якої показували по телевізору. Відтоді він 10 років працював у закладах громадського харчування. Готував на різних позиціях у столичному ресторані «BAO» і в закладах рангами нижче. На одному місці довго не затримується, адже весь час хоче вчитися нового, з новими людьми. Зараз тимчасово без роботи. Мріє відкрити свій магазин напівфабрикатів, яким довірятимуть.

Лілія Стоянова

Лілія – ​​шефиня ресторану «Колаборація». З 2008 року працює в закладах громадського харчування. Починала з піцайоло. За 4 роки навчилася готувати і пішла працювати су-шефинею, відтак – шефинею. За 13 років ставила кухні за кордоном і працювала в найкращих одеських ресторанах. Знає всі цехи, але більше за все любить м’ясо. Мріє стати найкращою кризовою менеджеркою в Україні і змінити стереотип, що кулінарія – чоловіча робота.

Віктор Шайдецький

У кулінарії працює з 15 років. Підробив документи для того, щоб працювати в готелі «Fairmont». Починав з офіціанта, але потім напросився і на кухню. Віктор вважає «Fairmont» найкращим місцем роботи. Зараз працює шеф-кухарем у ресторані київського готелю «Mercure».

Елеонора Баранова

Працює шефинею в ресторані «Fish&Pussycat Sushi Bar» у центрі Києва. У кулінарії вже понад 10 років. Любить японську, мексиканську, індійську кухню. Входить у «Топот» – кулінарний проєкт, у якому шефи готують із тих продуктів, які знайдуть у поході.

Микола Люлько

Микола почав працювати з 7 класу, бо мама сама виховувала його і брата, а вони не хотіли сидіти в неї на шиї. Працював на грибній теплиці, відтак – на будівництві кахлярем. Після школи вирішив піти в громадське харчування, бо щовихідних готував для сім’ї. Раніше займався харчуванням «правителів» на всіх локаціях – від дому до яхт. Зараз працює шеф-кухарем у ресторані «Аляска». Вважає себе успішною людиною: авто, квартира й оточення – всього цього він досягнув сам. Знімає власний проєкт для ютубу у форматі інтерв’ю з шеф-кухарями.

Більше на тему: Радек Конечни: Я вже старий для участі в 4 сезоні!

Читайте нас також у Viber і Telegram