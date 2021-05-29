«МастерШеф. Профессионалы»-3: кто прошел в финал проекта

Сегодня, 29 мая, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидели долгожданный 17 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Кроме этого, они уже знают 5 лучших шеф-поваров 3 сезона! Кто прошел в финал проекта? Читайте прямо сейчас!

Владислав Цымбалюк

На работу поваром Владислава вдохновила британская шеф-повар, кулинарные курсы которой показывали по телевизору. С тех пор он 10 лет работал в заведениях общественного питания. Готовил на разных позициях в столичном ресторане «BAO» и в заведениях рангами ниже. На одном месте долго не задерживается, ведь все время хочет учиться новому, с новыми людьми. Сейчас временно без работы. Мечтает открыть свой магазин полуфабрикатов, которым будут доверять.

Лилия Стоянова

Лилия ― шеф ресторана «Коллаборация». С 2008 года работает в заведениях общественного питания. Начинала с пиццайоло. За 4 года научилась готовить и пошла работать су-шефом, затем ― шефом. За 13 лет ставила кухни за рубежом и работала в лучших одесских ресторанах. Знает все цеха, но больше всего любит мясо. Мечтает стать лучшим кризисным менеджером в Украине и изменить стереотип, что кулинария ― мужская работа.

Виктор Шайдецкий

В кулинарии работает с 15 лет. Подделал документы для того, чтобы работать в отеле «Fairmont». Начинал с официанта, но потом напросился на кухню. Виктор считает «Fairmont» лучшим местом работы. Сейчас работает шеф-поваром в ресторане киевской гостиницы «Mercure».

Элеонора Баранова

Работает шефом в ресторане «Fish & Pussycat Sushi Bar» в центре Киева. В кулинарии уже более 10 лет. Любит японскую, мексиканскую, индийскую кухню. Входит в «Топот» ― кулинарный проект, в котором шефы готовят из тех продуктов, которые найдут в походе.

Николай Люлько

Николай начал работать с 7 класса, потому что мама сама воспитывала его и брата, а они не хотели сидеть у нее на шее. Работал на грибной теплице, затем ― на строительстве плиточником. После школы решил пойти в общепит, потому что по выходным готовил для семьи. Раньше занимался питанием «правителей» на всех локациях ― от дома до яхт. Сейчас работает шеф-поваром в ресторане «Аляска». Считает себя успешным человеком: машина, квартира и окружение ― всего этого он достиг сам. Снимает собственный проект для ютуба в формате интервью с шеф-поварами.

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