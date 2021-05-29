З перших хвилин у 17 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-3 в 17 випуску, уже зараз.

На другий день випробувань кухню проєкту облетіла приголомшлива новина: Стелла захворіла і не братиме участі в подальших конкурсах шоу. Саме тому вона залишила проєкт за крок до фіналу. Через те, що профі третього сезону не здобули беззаперечної перемоги в минулому конкурсі, судді вирішили провести між ними голосування. Учасники писали на аркушиках ім’я людини, яка мала отримати чорний фартух. Сьогодні його одягнув Микола Люлько.

На конкурсі чорних боролися Елеонора, Віктор і Микола Люлько. За спинами учасників були діорами. Зазвичай їх можна побачити в музеях, проте настала черга поєднати це мистецтво з кулінарією. Кожен отримав свою діораму, створену за мотивами відомих кінострічок, а саме: «Інтерстеллар», «П’ятий елемент» і «Зоряні війни». На кожній з них не вистачало головного елемента ― планети. І учасники повинні були самостійно виготовити їх. Микола мав зробити Зірку смерті з «Зоряних війн», Елеонора ― Землю з «Інтерстеллар», а Віктор ― Планету з «П’ятого елемента». Судді виділили на це завдання 2,5 години.

Елеонора, на думку суддів, дуже добре попрацювала з фактурою: на страві було видно і океан, і гори, і ліси. Учасниця зробила сферу з шоколадного бісквіту з кількома видами крему і двома видами кюлі. Десерт був смачним, особливо мікс шоколаду і ягід.

Віктор приготував також красиву планету, і за стилістикою все було на найвищому рівні. Це була сфера з бісквіту з чипсами із печеного перцю та мусом на основі крем-чизу з горіхами. На смак десерт сподобався всім суддям, також їх потішила різноманітність структур.

Микола теж створив естетично приємну страву. Він зробив сферу з мусом, білим шоколадом, м’ятою, бісквітом з цедрою лайму та глазурованим білим шоколадом. Начинка була хрустка та освіжаюча, а поєднання смаків ― бездоганним.

Саме тому в 17 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 шоу не залишив ніхто, окрім Стелли Клименко, яка змушена була піти з проєкту за станом здоров’я.

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