С первых минут в 17 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 17 выпуске, уже сейчас.

На второй день испытаний кухню проекта облетела ошеломляющая новость: Стелла заболела и не будет участвовать в дальнейших конкурсах шоу. Именно поэтому она покинула проект в шаге от финала. Так как профи третьего сезона не достигли безоговорочной победы в прошлом конкурсе, судьи решили провести между ними голосование. Участники писали на листиках имя человека, который должен был получить черный фартук. Сегодня его надел Николай Люлько.

На конкурсе черных боролись Элеонора, Виктор и Николай Люлько. За спинами участников были диорамы. Обычно их можно увидеть в музеях, однако настал черед совместить это искусство с кулинарией. Каждый получил свою диораму, созданную по мотивам известных кинолент, а именно: «Интерстеллар», «Пятый элемент» и «Звездные войны». На каждой из них не хватало главного элемента ― планеты. И участники должны были самостоятельно изготовить их. Николай должен был сделать Звезду смерти из «Звездных войн», Элеонора ― Землю из «Интерстеллар», а Виктор ― Планету из «Пятого элемента». Судьи выделили на это задание 2,5 часа.

Элеонора, по мнению судей, очень хорошо поработала с фактурой: на планете были видны и океан, и горы, и леса. Участница сделала сферу из шоколадного бисквита с несколькими видами крема и двумя видами кюли. Десерт был вкусным, особенно микс шоколада и ягод.

Виктор тоже приготовил красивую планету, и по стилистике все было на высшем уровне. Это была сфера из бисквита с чипсами из печеного перца и муссом на основе крем-чиза с орехами. На вкус десерт понравился всем судьям, а также их порадовало разнообразие структур.

Николай тоже создал эстетически приятное блюдо. Он сделал сферу с муссом, белым шоколадом, мятой, бисквитом с цедрой лайма и глазированным белым шоколадом. Начинка была хрустящей и освежающей, а сочетание вкусов ― безупречным.

Именно поэтому в 17 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 шоу не покинул никто, кроме Стеллы Клименко, которая вынуждена была уйти с проекта по состоянию здоровья.

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