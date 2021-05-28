Уже завтра, 29 травня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікуваний 17 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники в сімнадцятому випуску? Читайте просто зараз!

До грандіозного і такого бажаного фіналу залишився всього один крок! Але хто ж здолає його, а кому не судилося потрапити на п’єдестал «МастерШеф. Професіонали-3»? Це вирішить найскладніший конкурс ― батл сезонів. Найсильніші учасники другого сезону повернуться на кухню, щоб з’ясувати, який же сезон талановитіший і вміліший. Команди годуватимуть дуже вимогливих і почесних гостей: співінвестора багатьох ресторанів, історика світової гастрономії, власника мережі ресторанів і, звичайно, суддів. Учасникам потрібно створити вражаюче меню, щоб завоювати голос гостей. Позиції, сети, кількість страв ― усе залежить від команд. Хто ж переможе?

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3 випуск 17: хто дійде до грандіозного фіналу? У 17 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 учасники готуватимуть на батлі сезонів. Подробиці 17 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 в матеріалі

Більше на тему: Як склалася кар’єра найяскравіших учасників «МастерШеф. Професіонали» 1 і 2 сезонів

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ