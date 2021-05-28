Уже завтра, 29 мая, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 17 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники в семнадцатом выпуске? Читайте прямо сейчас!

До грандиозного и такого желанного финала остался один лишь шаг! Но кто же осилит его, а кому не суждено попасть на пьедестал «МастерШеф. Профессионалы-3»? Это решит самый сложный конкурс ― батл сезонов. Самые сильные участники второго сезона вернутся на кухню, чтобы выяснить, какой же сезон талантливее и умелее. Команды будут кормить очень требовательных и почетных гостей: соинвестора множества ресторанов, историка мировой гастрономии, владельца сети ресторанов и, конечно, судей. Участникам нужно создать впечатляющее меню, чтобы завоевать голос гостей. Позиции, сеты, количество блюд ― все зависит от команд. Кто же победит?

Video: «МастерШеф. Профессионалы»-3 выпуск 17: кто дойдет до грандиозного финала? В 17 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 участники будут готовить на батле сезонов. Подробности 17 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3— в материале

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