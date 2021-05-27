Минулого тижня шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 залишив Микола Мигаль. Він уже 9 років успішно працює на кухні, був кухарем у багатьох закладах ― від звичайних кафе до ресторанів мережевих готелів, має великий досвід роботи за кордоном. Готував для трьох президентів України. Обожнює українську гастрономічну культуру. Хоче відкрити гідну пастотеку в Івано-Франківську. А чим Микола Мигаль займається зараз? Дізнайтеся в матеріалі!

Як змінилося ваше життя після проєкту?

Кардинальних змін немає, але зросла впізнаваність у рідному Івано-Франківську та в соцмережах. На рахунок роботи, то очікував пропозицій в Україні, але натомість зросла кількість пропозицій з-за кордону.

З ким із учасників спілкуєтесь із «МастерШеф. Професіонали»-3?

Усі пишуть, що з кимось спілкуються, а я ні з ким близько не спілкуюсь. Деколи можу списатись із Віталиком Нужним та Льонею.

Ви пішли б на 4 сезон «МастерШеф. Професіонали»?

Я б сім разів поміряв і один раз пішов би (сміється. ― Прим. ред.). Але вже з багажем досвіду, як тут усе працює.

Як відреагувала ваша сім’я, коли дізналася, що ви дійшли до двадцятки?

Приємно, але сприйняли це як належне, бо розуміли, що я дійду набагато далі. Хоча особисто я був вражений, і для мене це було щось неймовірне!

Як ви гадаєте, чого вам не вистачило для того, щоб дійти далі?

Я сам себе довго грузив цим питанням, але потім зрозумів, що це конкурс і таке буває. Навіть на професійній кухні не все завжди йде за планом, усі страви не завжди з першого разу виходять ідеальні, їх потрібно кілька разів відпрацювати, побавитись із пропорціями, смаком, щоб довести до ідеалу. На «МастерШеф. Професіонали» в тебе шансу на помилку немає. Тому, судячи з цього питання, мені не вистачило досвіду роботи з обмеженням часу, продуктів. Хоча моя страва мені подобалась.

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