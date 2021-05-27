На прошлой неделе шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинул Николай Мыгаль. Он уже 9 лет успешно работает на кухне, был поваром в многочисленных заведениях ― от обычных кафе до ресторанов сетевых отелей, имеет большой опыт работы за рубежом. Готовил для трех президентов Украины. Обожает украинскую гастрономическую культуру. Хочет открыть достойную пастотеку в Ивано-Франковске. А чем Николай Мыгаль занимается сейчас? Узнайте в материале!

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

Кардинальных изменений нет, но возросла узнаваемость в родном Ивано-Франковске и в соцсетях. На счет работы, то ожидал предложений в Украине, но зато возросло количество предложений из-за рубежа.

С кем из участников общаетесь с «МастерШеф. Профессионалы»-3?

Все пишут, что с кем-то общаются, а я ни с кем близко не общаюсь. Иногда могу списаться с Виталиком Нужным и Леней.

Вы пошли бы на 4 сезон «МастерШеф. Профессионалы»?

Я бы семь раз отмерил и один раз пошел бы (смеется. ― Прим. ред.). Но уже с багажом опыта, как здесь все работает.

Как отреагировала ваша семья, когда узнала, что вы прошли в двадцатку?

Приятно, но восприняли это как должное, потому что понимали, что я дойду гораздо дальше. Хотя лично я был поражен, и для меня это было что-то невероятное!

Как вы думаете, чего вам не хватило для того, чтобы пройти дальше?

Я сам себя долго грузил этим вопросом, но потом понял, что это конкурс и такое бывает. Даже на профессиональной кухне не все всегда идет по плану, все блюда не всегда с первого раза получаются идеальные, их нужно несколько раз отработать, поиграть с пропорциями, вкусом, чтобы довести до идеала. На «МастерШеф. Профессионалы» у тебя шанса на ошибку нет. Поэтому, судя по этому вопросу, мне не хватило опыта работы с ограничением времени, продуктов. Хотя мое блюдо мне нравилось.

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